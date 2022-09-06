“罰款壹哥” 基裏奧斯打敗世界第壹梅德韋傑夫，晉級美網8強. September. 06, 2022 08:02. by 黃奎引 kini@donga.com. “罰款壹哥”尼克•基裏奧斯（27歲•澳大利亞）打敗了“世界排名第壹”的丹尼爾•梅德韋傑夫（26歲•俄羅斯）。 世界排名第25位的基裏奧斯5日在美國紐約舉行的美國網球公開賽男子單打16強比賽中，以3-1（7-6、3-6、6-3、6-2）戰勝了“衛冕冠軍”梅德韋傑夫。基裏奧斯憑借當天的勝利，在兩人的相互交鋒戰績上以4勝1負領先梅德韋傑夫。 基裏奧斯不僅辱罵對方球員和裁判，還辱罵觀眾或朝觀眾吐口水等，毫無顧忌地表現出自己的感情，被稱為“球場上的惡童”。包括之前的大滿貫賽事溫布爾登網球公開賽在內，共繳納了超過80萬澳元（約7.45億韓元）的罰款，但他表示，“我繳納的罰款越多，對男子職業網球（ATP）慈善事業的預算就越多。”在此次大賽上，也已經繳納了7500美元（約1000萬韓元）的罰款。 相反，在球場上，包括當天的比賽在內，他三次擊敗時任世界排名第壹的球員，展現出了頂級水平。職業生涯第壹次進入美國公開賽8強的基裏奧斯開玩笑說：“向紐約球迷展示我的網球實力有多出色，（出生後）花了27年時間。” 另壹方面，去年在美國公開賽上生平第壹次登上大滿貫賽事冠軍寶座的梅德韋傑夫，因當天的失利，在去年該大賽奪冠而獲得的2000分排名積分中失去了1820分。12日公布最新世界排名時，他將被擠下世界排名第壹的位置。 另外，今年法國公開賽亞軍科科•高芙（18歲•美國•第12位）也在當天的女子單打16強比賽中，以2比0（7-5、7-5）完勝張帥（33歲•中國•第36位），首次進入美國公開賽8強。

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