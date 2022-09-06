印度塔塔集團前總裁米斯特裏因交通事故死亡. September. 06, 2022 08:03. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 據英國廣播公司（BBC）等媒體報道說，印度大企業塔塔集團的控股公司“塔塔之子（Tata Sons）”的前總裁賽勒斯•米斯特裏（照片）4日因交通事故死亡。享年54歲。 據警方透露，米斯特裏前總裁乘坐的車輛撞上了孟買附近帕爾加爾的道路隔離帶。米斯特裏前總裁當場死亡，同乘者中也有1人死亡。警方認為，該車輛因超速行駛而試圖超越其他車輛時發生了事故，正在調查確切的經過。印度總理納倫德拉•莫迪在推特上追悼故人，稱“他是相信印度經濟發展力量的有前途的企業家”，“這是工商業和金融業界的巨大損失。” 塔塔集團在汽車、鋼鐵、酒店、軟件等7個事業部門擁有100多個子公司，是印度最大的企業。去年集團的銷售額為1300億美元（約175萬億韓元）。 米斯特裏前總裁是另壹個財閥“夏普爾吉帕隆吉（Shapoorji Pallonji）”集團出身。2012年，他成為塔塔之子有限公司的總裁，成為歷史上第二位非塔塔家族出身的塔塔控股公司總裁。但是2012年他被理事會以經營業績不振等理由趕下臺。此後，他以塔塔集團為對象提出了不正當解雇訴訟，但2021年敗訴。 由於他的去世，人們對印度交通事故死亡率的高度關註也越來越大。去年在印度因交通事故死亡的人數為15萬人，每小時有18人死亡。

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