“不能再便宜了”……在高物價、不景氣、臺風中哭泣的商人們. September. 05, 2022 07:47. . 豐饒的收獲季節，充滿感恩之心和人情的中秋節即將到來。今年中秋節是戰勝漫長的新冠危機，無需保持距離迎來的第壹個節日。但是，最近傳統市場難以感受到中秋時節特有的熱鬧活力。面對高物價、經濟停滯、水災的三重苦難，銷售的人和購買的人都失去了笑容。對於兇猛的臺風將帶來水炸彈的預報，商人們茫然若失地說：“臺風會掃掉最後的希望嗎？” 在中秋節長假即將到來之際，《東亞日報》采訪組走訪了首爾的傳統市場，上個月連暴雨災害的痕跡都還沒有洗掉。看著每天都在上漲的物價，商家認為是中秋旺銷品而早早購置的谷物和幹魚，有很多連同袋子和冷藏設施，全部淹沒在水中。盡管如此，也有商家因為不願錯過年中最旺銷的時機，舉債購買了新冰箱，準備中秋生意，但也有出現了壹些店鋪，因為新冠蕭條後襲來的暴雨，無法再堅持下去而準備停業。如果再加上臺風“軒嵐諾”的到來，擔心光顧的遊客也會中斷，幾家肉店以半價賣掉了牛肉。 前來購買祭祀用品的人們，購物籃大部分都是空的。手裏拿著10萬韓元出門，壹棵白菜就要1萬韓元，10個蘋果的壹箱要4萬韓元。今年中秋祭祀費用平均為31.8045萬韓元，比去年上漲了6.8%。把松餅、明太魚、水果依次扣除，也擺不成壹桌。這是新冠之後難得聚在壹起的節日，現在到了擔心會有很多親戚前來的地步。找到以寬厚著稱的小店，店主卻連目光都無法接受。因為，貨臺上自己掛著的薄情的說明。“材料價格上漲了，不能再便宜了。” 暴雨災害發生後，區廳長和國會議員們爭先恐後地前來詢問受災情況。政府還承諾“將動員所有行政力量，在中秋節前結束損失賠償”。但壹個月過去，中秋就在眼前，政府壹直說最多給到400萬韓元的災難補貼，但至今沒有消息。動嘴快動手慢的行政能力，在史無前例的經濟蕭條和高物價事態使民生焦土化的非常狀況下也沒有改變。即使本來沒有什麽可買的，只要轉壹圈就能獲得活下去的力量的朝氣蓬勃的傳統市場，正在失去力量。就在“不多不少，像中秋節壹樣”的這個季節裏。

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