“短褲也OK……LIV不同”，展現出與PGA差別化的戰略. September. 05, 2022 07:48. by 金正勛記者 hun@donga.com. 沙特阿拉伯資本贊助的“LIV高爾夫邀請系列賽（LIV）”在比賽途中通過社交網絡服務（SNS）表示允許參賽選手穿短褲比賽。 LIV的掌門人格雷格•諾曼（67歲•澳大利亞）3日（當地時間）在美國馬薩諸塞州波士頓的國際鄉村俱樂部（70桿）舉行的LIV高爾夫系列賽波士頓站的第壹輪結束後，在自己的SNS上上傳了12秒左右的視頻。視頻中穿著長褲登場的諾曼把自己的褲子換成了短褲，並表示，“從第二輪開始，在LIV比賽的選手們可以穿短褲上場比賽。”LIV的官方SNS也上傳了相關視頻，並寫道“正式允許（選手）穿短褲比賽”。 LIV的這種措施是與美國職業高爾夫（PGA）巡回賽的差別化戰略。在PGA巡回賽上不允許選手們穿短褲比賽。女選手可以穿短裙和短褲，球童也從1999年開始被允許穿短褲，但對男選手壹直嚴格限制。雖然在PGA巡回賽上曾多次討論過穿短褲的問題，但從2019年2月開始，只在練習回合中被允許，在正式大賽上還沒有被允許。其宗旨是，如果穿短褲，格調看起來會低劣，因此有可能破壞高爾夫的傳統著裝標準。有評價認為，隨著LIV允許選手穿短褲比賽，再次試圖在選手和高爾夫界植入“LIV與PGA巡回賽不同”的信息。

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