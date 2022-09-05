紐約愛樂樂團音樂總監出身的茨韋登將擔任首爾市立交響樂團的音樂總監. September. 05, 2022 07:49. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 首爾市立交響樂團4日表示，已任命美國紐約愛樂管弦樂團音樂總監雅普•範•茨韋登（61歲）接替今年任期結束的音樂總監奧斯莫•本斯克。茨韋登的任期從2024年1月開始，為期5年。 荷蘭人茨韋登以小提琴家的身份開始音樂生涯，19歲時就任世界頂級管弦樂團荷蘭皇家音樂廳管弦樂團最年輕的團長，並擔任了17年的團長。 他變身為指揮家後，曾擔任荷蘭廣播交響樂團首席指揮和美國達拉斯交響樂團的音樂總監，從2012年開始擔任香港愛樂樂團的音樂總監，從2018年開始擔任世界頂級樂團兼北美代表樂團紐約愛樂樂團的音樂總監。 首爾市立交響樂團解釋說：“茨韋登在短期內將達拉斯交響樂團和香港愛樂樂團的力量提升到了最高水平等，壹直以‘管弦樂隊訓練人’而聞名。” 茨韋登曾在2018年8月指揮過京畿愛樂樂團，2019年2月和2021年11月指揮過KBS交響樂團。首爾市立交響樂團表示：“下任音樂總監茨韋登通過帶領香港愛樂樂團的經驗，對亞洲國家的理解度很高，通過各種訪韓演出，對韓國演奏者的成長可能性非常期待。特別是，他認為具有國內最高演奏實力的首爾市立交響樂團的飛躍可能性很高。”

한국어