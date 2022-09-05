韓國出現第二例猴痘病毒確診病例……防疫漏洞再次出現. September. 05, 2022 07:49. by 金素英記者•趙健熙記者 ksy@donga.com. 韓國國內出現了第二例猴痘病毒患者。據悉，從德國入境的該患者在確診四天前去了社區醫院，但事先篩查例猴痘病毒患者的“預防系統”未能正常啟動。 中央防疫對策本部4日表示，上月18日從德國進入仁川國際機場的A某3日被確診為感染猴頭瘡病毒。A某入境時沒有癥狀，但從上月28日開始出現了發燒、頭痛、頭暈等癥狀。同月30日，因感到皮膚疼痛，A某去了首爾某社區的醫院。皮膚疼痛是猴痘病毒的主要癥狀之壹。 防疫當局從7月開始將去過猴痘病毒流行的5個國家（英國、西班牙、德國、葡萄牙、法國）的入境者信息登記在“海外旅行史信息提供系統（ITS）”上。從特定傳染病流行的國家入境的人如果到社區醫院就診，就會自動向醫療人員發出警告信息。在診療受理或處方階段，醫療團隊的顯示器上就會顯示出“有○○○旅行經歷，請關註癥狀”的信息。 從德國回來的A某的海外旅行經歷也根據ITS提供給醫療人員。 但據了解，當時相關醫院的醫護人員沒有采取特別措施。首爾市相關人士解釋說：“醫療團隊在流行病學調查過程中表示‘雖然看到了信息，但當時沒有特別註意’”，“沒有懷疑患者感染猴痘病毒。”據中央防疫對策本部透露，A某沒有向醫療人員透露自己海外訪問的事實。A某於1日親自向保健所咨詢後，才被分類為猴痘病毒疑似患者，之後被確診。 此前，6月份也曾通過被舉報為猴痘病毒疑似患者後被判定為水痘患者的外國人B某，暴露出國內防疫的漏洞。B某從入境前壹天開始就出現了猴痘病毒癥狀水皰性皮膚病癥狀，但在健康狀態問卷上以“沒有癥狀”提交，通過仁川國際機場檢疫後前往釜山。 以4日為基準，A某的接觸者有15名。防疫當局根據危險程度將接觸者分類為高危險、重危險、低危險，15人中並沒有高危險接觸者。保健所在21天內對癥狀等進行監測的中危險接觸者有A某的家人和朋友等2人。 另外，防疫當局認為，猴痘病毒在地區社會通過日常接觸傳播的可能性幾乎為零。猴痘病毒的主要感染途徑是性接觸等密切接觸。

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