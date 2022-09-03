尹錫悅：“沒有時間仔細閱讀相關報道”……與檢察機關傳喚李在明保持距離. September. 03, 2022 07:35. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統2日就共同民主黨代表（黨首）李在明被檢察機關傳喚壹事表示，“現在作為總統，經濟和民生優先”，回避了正面回答。這意味著他不會對調查最大在野黨黨首問題作出對應。總統室也對李在明問題保持了緘默。 尹錫悅當天在前往龍山總統室大樓上班的路上，被記者問到，“李代表接到了檢察機關的傳喚通報，妳怎麽看?”。尹錫悅斷然否認說：“對於刑事事件，和大家壹樣，我也是通過媒體報道看，沒有時間仔細閱讀報道。” 分析認為，尹錫悅的這種反應具有不會卷入在野黨主張的“總統室下令調查”的意圖。也就是說，尹錫悅在檢察機關任職時的核心親信們目前主導著檢察機關的調查和法務行政，不會卷入不必要的爭議。總統室高層相關人士在李在明被通報傳喚的前壹天（1日）也表示：“檢方調查情況不應由總統室來回答。” 觀察人士認為，隨著朝野圍繞檢方對李在明的調查對立激化，尹錫悅和李在明之間的會晤也很有可能自然而然地進壹步推遲。尹錫悅8月30日在祝賀李在明就任的通話中曾表示：“將在近期內創造好的見面機會。”但是，由於李在明接受檢方調查，總統室和在野黨都對是否舉行會晤保持沈默。執政黨相關人士表示：“在這種情況下，無論是尹總統還是李代表，都會感到負擔，”“再加上國民力量黨的內訌尚未完全消除，總統和朝野領導層的會面可能會進壹步推遲。”

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