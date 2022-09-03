瞄準LPGA“新人獎”頭銜的崔慧珍. September. 03, 2022 07:35. by 姜泓求 windup@donga.com. 正在度過美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽出道賽季的崔慧珍（23歲•樂天）現在只差壹個冠軍。 2日，崔慧珍在美國俄亥俄州西爾維尼亞的高地牧場高爾夫俱樂部（Highland Meadows Golf Club•71桿）舉行的LPGA巡回賽德納公開賽第壹輪比賽中，與西班牙的卡洛塔•希甘達（32歲）等選手壹起並列排名第壹。崔慧珍在首輪沒有吞下壹個柏忌，僅小鳥球就抓到6個，中間合計為低於標準桿6桿的65桿。 崔慧珍最近表現出了上升趨勢。在上月26日結束的LPGA巡回賽CP女子公開賽上，她以壹桿之差獲得並列亞軍。以第3輪為基準，她占據了並列第壹的位置。在本賽季的獎金排名中，她以179.6020萬美元（約24.4億韓元）排在第6位。在今年沒有奪冠的選手中，她獲得了最多的獎金。在獎金排名上，她領先於獲得賽季1勝（148.4907萬美元•第8位）的新人王競爭者阿塔亞•提蒂紮（19歲•泰國）。崔慧珍在果嶺命中率上也以76.43%位居巡回賽全體球員的第4位。 為了繼承上賽季被泰國選手帕蒂•塔瓦塔納吉特（23歲）中斷的韓國選手新人王的家譜，壹場勝利對她來說至關重要。此前，韓國選手在2015年至2019年連續5年獲得新人獎。2020年因新型冠狀病毒肺炎疫情，與2021年的成績相加，確定了新人王。 算上德納公開賽，本賽季還剩下10場大賽。新人王競爭呈現出提蒂紮（1075分）和崔慧珍（1015分）二人轉局面。排在第三位的日本選手古江彩佳（22歲）只獲得了490分。單就每場比賽而言，獲得冠軍可以拿到150個積分，第二名將獲得80分，根據剩下比賽的結果，排名可能會發生逆轉。提蒂紮的氣勢也不容小覷。上個月在AIG女子公開賽上獲得並列第7名等，在6~8月舉行的3場大滿貫賽事上，提蒂紮全部進入了前10名。 崔慧珍在2日的比賽結束後表示，“即使沒能獲得（上次CP女子公開賽）冠軍，但積累了很多經驗，獲得首勝的可能性似乎又增加了許多。希望在這次比賽中也能最大限度地利用上次大賽的經驗。”

한국어