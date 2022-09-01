歐洲22個國家也可以用“Kakao T”應用程式呼叫計程車等. September. 01, 2022 07:39. by 池民九記者 warum@donga.com. Kakao Mobility（移動出行）在歐洲也將啟動“移動出行漫遊服務”，通過Kakao T應用程式（app）可以使用當地的車輛呼叫服務。 Kakao Mobility 31日表示：“計程車等當地車輛呼叫示範服務將於9月7日在德國上線，10月將擴大到歐洲22個國家。” 移動出行漫遊是指通過在國內使用的Kakao T應用程式，呼叫海外當地移動工具的服務。Kakao Mobility目前在亞洲地區的8個國家提供這種服務。如果包括計畫提供服務的歐洲地區，Kakao Mobility的漫遊服務地區將增加到30個國家。 在歐洲地區，計畫通過與移動出行仲介平臺企業“split”合作的方式，聯動運營當地車輛呼叫服務。用戶可以在Kakao T應用程式中用韓文輸入出發地和目的地，選擇移動工具。 在德國的示範漫遊服務使用費為每次呼叫2500~3000韓元，在其他國家還沒有確定使用費。Kakao Mobility相關人士解釋說：“還計畫增加可以與司機溝通的即時自動翻譯聊天工具、當前位置照片傳送服務等功能。” Kakao Mobility計畫今後在奧地利、荷蘭、瑞典等部分國家提供交通弱者、寵物專用服務。為了正式進軍歐洲市場，決定對split進行戰略投資，並正在調整金額等具體條件。

한국어