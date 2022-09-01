“官治行政遭投機資本起訴”的孤星基金事件……如無反省，會再次發生. September. 01, 2022 07:40. . 在拖延10年之久的與美國私募基金孤星基金向投資者-東道國投資爭端解決機制訴韓國政府壹案中，出現了韓國政府要向孤星基金支付2920億韓元的判決。再加上世界銀行國際投資爭端解決中心要求賠償仲裁申請後產生的利息185億韓元，韓我政府支付的金額將達到3100億韓元。投資者-東道國投資爭端解決機制是海外投資者因投資國家的政策、法令而遭受損失時，可以通過仲裁獲得損害賠償的制度。孤星基金事件是針對韓國政府提出的第壹個事例。 孤星基金和韓國的孽緣始於2003年出售外匯危機後虧損的外匯銀行。雖然有人批評說，以低價把銀行出售給海外投機資本，但金融當局認為急需開放金融市場、吸引外國資本，其主張得到了貫徹。問題是孤星基金對金融產業的先進化不感興趣，只期待高收益。雖然通過出售差價和股息獲得了4.7萬億韓元的利益，甚至引發了“吃完就跑”的爭議，但孤星基金2012年向國際投資爭端解決中心申請了仲裁。孤星基金主張，受外匯信用卡股價操縱事件等影響，金融當局推遲批準，錯過了2007年向英國匯豐銀行高價出售外匯銀行的機會，之後以低價出售給韓亞金融控股公司，從而蒙受了損失。 此次國際投資爭端解決中心在諸多爭論焦點中，只承認了2012年將外匯銀行出售給韓亞金融時，因韓國政府批準延遲、價格進壹步下降的部分，其余全部駁回。在損害賠償規模方面，孤星基金申請約6.3萬億韓元，仲裁庭也只支持4.6%。即使賠償額比預想的減少很多，韓國政府仍決定討論撤銷及停止執行申請。但結果無法保證。 孤星基金事件是在韓國金融產業停留在井底之蛙的時期，金融當局未能洞察海外投機資本的本質，擅自推進金融產業結構調整而發生的事情。出現問題後，由於政府辦事不順暢、缺乏專業性，最終導致填入了巨額稅金。這算是韓國式官治金融的整體失敗。 此前，即使政權多次更叠，但就孤星基金事件做出重要決定的這些人中，仍有壹部分留在政府的核心位置。其他多起“投資者-東道國投資爭端解決機制”訴訟也在進行中，如果不完善應對體制，同樣的事情可能會反復發生。應該通過制作客觀反映孤星基金事件始末的白皮書等，進行徹底的反省，防止再次出現國民血汗錢流失的情況。

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