社會偏見. September. 01, 2022 07:40. . 1864年瑞典皇家藝術學院在學院130年的歷史上首次允許女性入學。比法國的法國美術學院早了整整33年。得益於此，有才能的瑞典女性接受了專業教育，並得以作為畫家活動。西格麗德•耶爾滕就是其中之一。 在斯德哥爾摩學習美術的耶爾滕於1909年在巴黎的亨利•馬蒂斯工作室註冊。因為色感突出，她成為了馬蒂斯最寵愛的學生。1911年，她與瑞典畫家伊薩克•格呂內瓦爾德結婚後回國，一起參加國內外展覽，積累了豐富的經驗。 顯露出馬蒂斯影響的這幅畫描繪了夫婦兩人在斯德哥爾摩工作室內部的樣子。隔著耶爾滕坐在沙發上的丈夫和同事畫家正在交談。穿著長裙和雪紡衫的畫家只是靜靜地坐著聽他們的談話。擺在他們面前的茶杯肯定是她準備的。身穿黑色禮服的女人和另一名男性畫家正在全景笑著觀看這一情景。以高傲而又傲慢的姿勢依靠男人的這個女人也是畫家自己。畫面右側描繪了夫妻倆的小兒子爬過來的情景。所以這幅畫表現了作為藝術家、女性、妻子、母親一人分飾四角的她混亂的現實。 耶爾滕是一位多產的畫家，生前曾參加過106次展示會，活動熱情異常熱烈。儘管如此，批評家們還是以女性為由，對她的藝術持否定態度，有幾個人甚至發表了非常侮辱性的評論。即使制度完善，習慣和偏見也不會改變。再加上因精神分裂症住進精神病院，花花公子的丈夫與別的女人見面後離開了她。 幸運之神降臨是在她51歲的時候。1936年在瑞典皇家藝術學院舉行的個人展上，看完500件作品後，評論家們說道。耶爾滕是“瑞典最偉大的獨創性的現代藝術家之一”。這是她第一次受到正確的評價和稱讚。

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