韓國將從9月3日起取消入境前核酸檢查. September. 01, 2022 07:39. by 邊鐘國記者、柳根亨記者 bjk@donga.com,noel@donga.com. 旅客從9月3日零時起進入韓國時，無需提交新冠基因增幅（PCR）核酸檢查陰性確認書。該措施與疫苗接種記錄、出發國家無關，適用於所有國內外入境者。疾病管理廳廳長白景蘭（音）8月31日在新聞發布會上解釋說：“這是為了迎合全世界停止提交陰性確認書的趨勢。” 不過，入境者在入境後1天內必須接受PCR檢查。入境前的檢查雖然被取消，但仍將維持入境後的檢查。入境後的檢查不認可專家用快速抗原檢查（RAT），只能進行PCR檢查。 保健福利部第二次官李基壹（音）表示：“如果海外發生致命率高的擔憂變異等情況發生變化，可以重新實施事前PCR檢查。” 航空、旅遊業界期待此次政府的決定有助於提高旅遊需求。航空公司著手開通國際航線和增加航班，致力於穩定旅遊需求。大韓航空當天新開通了匈牙利布達佩斯航線，並決定重新開通迪拜和泰國清邁航線等。其他航空公司也正在討論對減少航班次數的航線增加班次和恢復運行。旅遊業界相關人士表示：“隨著入境前PCR檢查的費用負擔等消失，旅遊心理將復蘇，”“高匯率和高物價等負擔有可能成為影響遊客增加的變數。”

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