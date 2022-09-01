友利信用卡與韓國電力進行2對2交易. September. 01, 2022 07:40. by 黃奎引 kini@donga.com. 友利信用卡隊主教練申英哲被稱為“職業排球男子部的金卿文”。曾在職業棒球鬥山隊和NC隊執教的金卿文主教練雖然成功將弱隊打造成強隊，但最終未能登上韓國大賽（總決賽）的冠軍寶座。繼LG火災（現KB損害保險）、大韓航空、韓國電力之後，坐在友利信用卡隊主教練位置上的申教練也帶領自己負責的所有球隊登上“春季排球”舞臺，但始終與總決賽冠軍獎盃無緣。 在第四支球隊迎來的第五個賽季，申教練向個人首個冠軍發起挑戰的選擇是“大換血”。友利信用卡俱樂部31日表示，將到上賽季為止一直佔據主力位置的二傳手河勝宇（27歲）和張智元（21歲•防守隊員）拱手讓給韓國電力，取而代之的是得到在2022順天•杜德拉姆杯職業排球大賽上獲得“明日之星”獎的金智韓（22歲•接應）和2014~2015賽季新人獎出身的吳宰誠（30歲•防守隊員），進行了2對2交易。 友利信用卡在4月26日也與三星火災隊進行了涉及8名選手的交易。在順天•杜德拉姆杯比賽時，從三星火災隊引進的黃承彬負責進攻協調，暗示了可以交易走河勝宇的意願。通過此次轉會，河勝宇也離開，至此在申教練首次執教的2018~2019賽季友利信用卡選手團中，只有2019~2020常規賽季最有價值球員（MVP）羅景福（28歲•主攻）一人繼續留在球隊。 自從在友利信用卡隊上任以來，申教練已經進行了第12次轉會，他表示：“讓出場機會減少的選手去其他球隊獲得機會也是主教練應該做的事情”，“（轉會）大門總是敞開的。只要手中的牌合適，誰都可以送出去（轉會）。”

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