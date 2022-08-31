百濟女人的等待. August. 31, 2022 07:39. . 沒有比等待愛人的感情更普遍的了。百濟時代創作的古歌謠《井邑詞》之所以能夠跨越千年的歲月並流傳至今，是因為其普遍性。等待出門的丈夫的妻子們的故事是我們母親們的故事。 《井邑詞》就是這樣的歌曲。有個妻子在等著出門行商的丈夫。丈夫回家晚了，開始擔心起來。因此，爬上山脊的巖石，遠眺壹下丈夫是否來了，不斷地眺望。憂心忡忡。丈夫回來的路口泥濘，壹不小心腳就會脫臼。天黑的時候尤其如此。所以她向冉冉升起的月亮哀求。“明月高懸於天上鱷啊，請把那遙遠的路照亮。”懇切地哀求月亮照亮丈夫回來的路。 這不是編造的，而是以實際發生的事情為基礎創作的歌曲。例如，《新增東國輿地勝覽》中具體記載了這個故事。住在井邑縣的女人用歌曲吟誦了祈願出去做生意的丈夫在回來的夜路上不要遭遇什麽變故或陷入泥潭的心聲。此外，從朝鮮時代制作的地圖來看，她站著的望夫石位於井邑古阜的鬥升山山腳下。如果到了這種程度，應該說等待丈夫並哼著歌的女性實際存在這壹點是準確無誤的事實。不然的話也太具體了。 但是隨著歲月的流逝，具體性逐漸消失，生活在鬥升山山腳的女人的歌曲成為了等待某人的我們母親們的歌曲。可以說，這是歌頌等待包括丈夫在內的出門在外的家人，並擔心他們的安危的母親們的內心的神話。神話就是這樣創造出來的。正如李炳註作家的小說《山河》中所說的那樣，“如果被太陽曬褪色，就會成為歷史，如果浸染上月光，就會成為神話。”被月光浸染成為神話的《井邑詞》現在是我們母親們的歌曲。

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