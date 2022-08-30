10月，電費和煤氣費將再次同時上調……僅僅今年以來就已是第三次. August. 30, 2022 07:41. by 金炯民記者、金秀賢記者 kalssam35@donga.comnews00@donga.com. 今年10月，電費和煤氣費將同時上漲。這是繼4月和7月之後今年第三次同時上調。這是因為高價進口天然氣等燃料，以低廉的價格供應給消費者，韓國電力公社和韓國天然氣公社的損失負擔大幅增加。 政府雖然表示不能對韓電和天然氣公社的虧損置之不理，但由於平民的物價負擔有可能進壹步加重，因此正在就上調幅度問題苦惱不已。 據政府和能源業界29日透露，企劃財政部和產業通商資源部、天然氣公社等決定在今年10月以後上調城市燃氣費，並正在討論上調幅度問題。城市燃氣費由發電原料液化天然氣進口單價原料費（標準燃料費+結算單價）和批發零售供應商的供應費用等加起來的批發零售供應費構成。 去年底，企劃財政部、產業部、天然氣公社決定將原本0韓元的結算單價在今年5月上調至每100萬焦爾1.23韓元、7月上調至1.9韓元、10月上調至2.3韓元。但是，隨著國際能源價格飆升，應收賬款比預想的大幅增加，天然氣公社主張，除了上調當初預定的結算單價外，還要上調標準燃料費。今年7月，除了預定的結算單價上調外，還把標準燃料費每100萬焦耳追加上調了0.44韓元。

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