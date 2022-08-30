美媒稱“朝鮮計劃進口1萬噸印度大米”……糧食危機似乎非常嚴重. August. 30, 2022 07:41. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 據悉，朝鮮正在推進從印度進口1萬噸大米的方案。朝鮮公開抨擊尹錫悅政府包含大規模糧食支援計劃等內容的“大膽構想”，但同時繼從中國之後又開始從印度進口大米。也有分析認為，朝鮮因新冠疫情和洪水等經濟困難加重，有可能正在經歷嚴重的糧食困難。 “美國之音”電臺29日報道稱，最近接到向船舶業界發放的征船通告，朝鮮正在推進從印度東部比沙卡帕特南港向朝鮮南浦港運送1萬噸大米。根據“美國之音”收到的通知，希望出港日期為下月25日至30日之間。征船通告是貨主為了尋找運輸貨物的船舶，發放貨物出港及到達地信息的壹種公告。船舶業界相關人士對“美國之音”表示：“可能是想進口在印度、巴基斯坦、泰國等地生產的‘長粒’大米，而不是朝鮮人壹般消費的‘短粒’大米。” “美國之音”指出，通常國際機構的人道主義糧食援助會在公告中標明援助團體名稱，但此次征船通告中沒有這樣的內容。分析認為，朝鮮從印度進口大米，可能與人道主義支援無關。大米被歸為人道主義類別，不包括在聯合國安理會對朝制裁決議的制裁對象中。 尹錫悅總統在光復節賀詞中表示，如果朝鮮參加無核化談判，將通過放寬對朝制裁，推進用糧食交換朝鮮礦產資源的糧食援助計劃，但朝鮮勞動黨中央副部長金與正公開抨擊稱：“這是荒唐的夢想。” 美國農業部下屬的經濟研究所最近在《國際糧食安全評估》報告中指出，據掌握的情況，占朝鮮人口63.1%的1630萬人正遭受糧食不足。特別是在插秧季節6月前後，新冠疫情擴散再加上洪災接連發生，有人擔心今年的糧食困難會更加嚴重。朝鮮上個月從中國進口了1萬多噸大米。

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