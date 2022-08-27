德約科維奇拒絕接種新冠疫苗，最終無法參加美國公開賽. August. 27, 2022 07:27. by 金正勛記者 hun@donga.com. 諾瓦克•德約科維奇（35歲•塞爾維亞•世界排名第6位•照片）將無法參加本賽季最後壹場大滿貫賽事—美國網球公開賽。因為他們堅決抵制接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。 德約科維奇26日通過自己的社交網絡服務（SNS）表示：“很傷心，無法前往美國公開賽舉辦地美國紐約”，“將保持良好的狀態和積極的精神力量，力爭在下屆大賽中展現出良好的面貌。” 美國疾病控制與預防中心（CDC）規定，所有希望進入美國的外國人在接種完新冠病毒疫苗後，在乘坐飛往美國的飛機之前，必須出示疫苗接種完畢證明書。德約科維奇在美國公開賽前夕，曾期待CDC能放寬入境條件，但最終在距離大會開幕還有3天的當天宣布不參加。 德約科維奇因沒有接種疫苗而未能參加本賽季首場大滿貫賽事澳大利亞公開賽，此後他在接受英國廣播公司（BBC）采訪時表示，“如果強制要求註射疫苗，自己將不會參加大滿貫賽事。”法國公開賽（8強）和溫布爾登公開賽（冠軍）的接種疫苗不是義務事項，德約科維奇的參賽沒有問題，但最終沒能參加美國公開賽。 在美國公開賽上曾三次奪冠的德約科維奇如果在今年的比賽中再次奪冠，將與“紅土之神”納達爾（36歲•西班牙•第2位）壹起共同保持大滿貫賽事男子單打最多（22個）冠軍紀錄。

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