拜登下月將出席聯合國大會……韓美首腦有可能舉行第二次會談. August. 27, 2022 07:27. by 華盛頓=常駐記者文炳基、全宙榮記者 weappon@donga.com,aimhigh@donga.com. 白宮當地時間25日表示，美國總統拜登（照片）將出席下個月的聯合國大會。如果受到聯合國大會邀請的尹錫悅總統決定出席，很有可能繼5月之後時隔4個月再次舉行韓美首腦會談。 白宮當天表示：“拜登總統將於9月18日訪問紐約，出席聯合國大會。”據悉，拜登將於8月20日在聯合國大會上發表演講，並在訪問紐約期間與參加聯合國大會的主要國家首腦舉行會談。 尹錫悅也將就任後首次出席聯合國大會並發表演講。聯合國秘書長古特雷斯12日訪韓，邀請尹錫悅出席聯合國大會，尹總統曾表示：“將在氣候變化、開發合作、構建和平、人權領域發揮符合韓國地位的責任和作用。” 據悉，尹錫悅如果參加聯合國大會，很有可能與拜登舉行第二次韓美首腦會談。總統室相關人士表示：“將盡快向美國方面試探尹總統和美國總統拜登是否有可能舉行首腦會談。” 如果舉行就任後的第二次韓美首腦會談，預計將集中討論朝鮮核問題和半導體等經濟合作問題。對於尹錫悅在光復節賀詞中提議的對朝“大膽構想”，美國公開表示支持，因此有人期待美國會就朝鮮無核化路線圖進行具體討論。總統室相關人士表示：“尹總統在聯合國大會上發表的演講稿中很有可能包含‘大膽構想’相關內容，目前正在制定中。” 尹錫悅和拜登6月雖然壹起參加了在西班牙馬德裏舉行的北約峰會，但沒有另行舉行會談。

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