李在镕向MZ壹代職員聽取戰略產品報告，進行“破格溝通”. August. 27, 2022 07:28. by 具特敎 kootg@donga.com. 復職後正在拓寬現場經營步伐的三星電子副會長李在镕會見了三星電子MZ壹代（千喜壹代+Z壹代）職員。15日，因光復節特赦而復職後的10多天裏，訪問半導體研究開發（R&D）設施和區內食堂、公司內部兒童之家的李副會長，預計今後也會擴大此前受到很多制約的現場訪問和海外出差。 26日，據三星電子透露，李副會長在三星電子水原工廠直接聽取了在影像顯示器（VD）事業部工作的MZ壹代職員關於下壹代戰略產品和服務的報告。這是李副會長首次聽取年輕職員的報告，而不是管理層。壹位職員拜托李副會長“給部門職員寫視頻信”，李副會長欣然用職員智能手機留下了視頻信。 李副會長還與設備經驗（DX）部門的MZ壹代職員舉行了座談會。雙方就MZ壹代關心的問題和苦惱、他們所感受到的三星形象、革新性組織文化擴散方案等交換了意見。李副會長在與職員們分享夏季休假趣事時表示：“今年壹生中第壹次和母親單獨度過了6天5夜的休假。” 李副會長在復職後，作為第壹個正式日程，選擇了京畿龍仁市三星電子器興工業園新壹代半導體R&D園區的開工儀式。之後他訪問了首爾江東區三星工程全球工程中心（GEC），與管理層討論了海外建設訂單戰略，並會見了職員。三星的壹位相關人士表示：“不僅是半導體，連非電子子公司也紛紛前往，此舉是為了照顧此前沒有觀察到的現場。” 預計李副會長的經營步伐也將擴大到海外。下月他將參加美國得克薩斯州泰勒市第二矽代工（半導體委托生產）工廠開工儀式等，有望到海外出差。在訪問海外多個三星工廠的同時，李副會長也很有可能展開“2030釜山世界博覽會”的申辦支援活動。據悉，下個月尹錫悅總統有可能以聯合國大會經濟訪問團成員的身份訪問美國。

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