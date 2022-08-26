上調基準利率，在通貨膨脹和經濟蕭條之間尷尬的“嬰兒小步”. August. 26, 2022 07:55. . 韓國銀行金融貨幣委員會昨天采取了將基準利率上調0.25%的“嬰兒小步”。這距離上月首次上調利率0.5%的“大步”僅過了壹個月。金融貨幣委員會今年連續四次上調利率，結果標準利率達到了2.5%。當天，韓國銀行總裁李昌鏞表示：“短期內將維持將基準利率逐漸上調0.25個百分點的基調。” 金融貨幣委員會會議之後，韓國銀行將今年的消費者物價上升率預測值比之前上調了0.7個百分點，增長率預測值則下降了0.1個百分點。也就是說，雖然現在物價和經濟前景都很暗淡，但物價更加危急。最重要的是，如果不能及時控制暴漲的物價，就會陷入消費和投資全面減少的惡性循環。 雖然像這樣控制通貨膨脹是最緊急的情況，但依靠“嬰兒小步”能否穩定暴漲的物價還是個疑問。目前，物價上漲率在6、7月份連續保持在6%以上，正在走向外匯危機以後的最惡劣的情況。隨著年末的臨近，能源價格再次上漲的可能性也很大。在投資、消費、出口都下降的情況下，即使是“嬰兒小步”，經濟也不會復蘇。靠著模糊的貨幣政策，反而有可能同時失去物價和景氣這兩只兔子。 最重要的是，下個月是美國聯邦儲備委員會進壹步上調標準利率的時間。如果美聯儲在9月份采取將基準利率上調0.75%的“巨大步伐”，美國的基準利率將上升到3.0%至3.25%。也就是說，韓美利率完全逆轉。韓元對美元的匯率自2009年金融危機後，時隔13年零4個月暴漲到了最高水平。這是由於世界性的經濟不穩定，資金集中在了安全資產美元上的結果。如果韓美利率水平也出現倒掛，資本外流將正式發生。 在這種情況下，經濟副總理秋慶鎬本月11日就物價表示：“9月或10月達到頂點後，將呈現下降趨勢。”李昌鏞總裁昨天表示：“有可能提前達到頂點。韓國銀行目前沒有考慮‘大步伐’。”也公然出現了“沒有必要過於擔心資本外流”的說法。假設最壞的情況、實施貨幣及財政政策也不夠，當局者們是不是陷入了過度的樂觀論？距離物價和匯率穩定，還有很長的路要走。

한국어