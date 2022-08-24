水原母女三人的悲劇……到了大家先關心鄰居的時候了. August. 24, 2022 07:42. . 21日在京畿道水原的多戶住宅中發現了死亡的母女三人。60多歲的母親正在與癌癥作鬥爭，兩個40多歲的女兒也患有罕見的疑難雜癥。雖然經歷了極度的生活困難，但她們無依無靠。由於債務問題，搬家時也沒有進行遷入申報，因此被放置在福利死角地帶，甚至似乎連基礎生活供需等福利服務都無法申請。 尹錫悅總統昨天在上班路上的問答中表示：“為了福利信息系統無法正常啟動的人，需要采取特別措施。”政府和政界也決心制定追蹤處於極端情況的系統、擴充人力、修改手冊等多方面的對策。但是，這樣的決心能否阻止另壹場悲劇的發生呢？ 水原母女三人的悲劇讓人想起了8年前在福利死角地帶生活困難後做出極端選擇的松坡母女三人事件。被排除在基礎生活供需對象之外的松坡母女三人的心痛故事被公開後，啟動了福利死角地帶發掘系統等公共福利網連接制度。但是，對於登記地址和實際居住地址不壹致的水原母女三人來說，實際上是無用的。 有必要改善制度和體系。引導處於危機中的這些人得到政府或地方自治團體的幫助，或先找出這些人伸出援助之手，是現代福利國家的基本責任。但這不能只是政府和自治團體的責任。聲稱這是國家或社會的責任、對鄰居的潛在悲劇漠不關心，難道我們每個人都不需要承擔責任嗎？ 現實情況是，站在生活盡頭的人們不知道這種幫助是否可能，也不知道向哪兒要求。前天在光州發現了放假期間獨自在宿舍生活的保育院出身的新生大學生死亡的情況。他留下的紙條上寫著，“不知道該怎麽活下去，壹片渺茫！”最近在首爾新林洞因暴雨導致半地下浸水而死亡的壹家三口慘案再次提醒我們，同樣的自然災害對窮人來說也是非常殘酷、不公平的現實。 在韓國社會，“鄰居”這壹情感紐帶共同體實際上早已消失。最近的現實是，由於新冠大流行，連個人接觸都變得困難。但是母女三人的悲劇並不是只會在新聞、電影中看到的現實。它就是現在發生在我們身邊的事情。離中秋節還有半個月。現在是從關註各自周圍開始，發揮最低限度的社會責任感的時候了。

한국어