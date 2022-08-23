第壹期新城市公約後退引發爭議，“搖擺不定”的政府招致了反對. August. 23, 2022 07:39. . 韓國政府16日表示，將在2024年之內制定有關盆唐、壹山、坪村等第壹期新城市重整公約的總體計劃，公約後退爭議隨之正在擴大。總體規劃是包含整個城市開發方向的綜合計劃，制定得越晚，個別重建也越晚。當地居民們紛紛表示，“以前還相信政府會盡快進行重整，但是只有居民們被‘拋棄’了”，反應激烈。對於在野黨提出的“廢除公約”，國土交通部部長元喜龍針鋒相對地稱之為“不負責任的煽動”等，出現了演變成政治攻防戰的征兆。 進入90年代以後，30萬戶規模的第壹期新城市建設，面對著超過30年的老舊小區正在增加，但是被地區單位計劃上的容積率限制規定所束縛的現狀。今年初，時任國民力量黨總統候選人尹錫悅承諾制定特別法，令對重建的期待感越來越大。但隨著4月底總統職務接管委員會表示，“將把第壹期新城市作為中長期課題進行討論”，公約後退爭議首次浮出水面。當時交接委員會在沒有進行詳細說明的情況下表示“會順利推進”，平息了爭議。5月初接管委員會相關人士表示：“今年底或明年將通過總體規劃構想如何發展地區。”雖然制定總體規劃的時間可以解釋為今年底或明年，但並沒有表明正確的含義。 16日的公布導致新城市爭議再次點燃後，國務總理韓德洙19日表示：“這是國民會給予理解的事項。”在沒有具體說明背景的情況下，似乎單方面尋求理解的這壹發言，引起了更大的爭議。對此，總統室經濟首席秘書崔相穆強調：“2024年完成總體規劃是非常快的計劃。”第壹期新城市居民們的反對是現政府為了對敏感公約進行模糊的說明或為了當時過關而搖擺不定的結果。 第壹期新城市重新整頓不僅是影響相關地區居民，也是影響整個住宅市場的國民關心的問題。如果政府因為是大選公約而執著於眼前的成果而強行推進的話，副作用會更大。即便如此，如果想適當地置之不理，只會助長矛盾。如果在公約推進過程中引起誤會或出現無法遵守當初約定的情況，就應該向國民道歉，並以現實的計劃征求同意。人們的憤怒不僅是對政府的公約倒退，更是對於其不承認問題的態度。

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