宣祖的收尾. August. 23, 2022 07:39. . 在國王死後，為紀念其生前的功德而命名的廟號有“祖”和“宗”。祖贈予立功的國王，功是指創建王朝或克服國難的功。宣祖這壹廟號是從克服壬辰倭亂立下大功勞這壹點出發而加的“祖”字。 但是現代人對宣祖的評價卻非常苛刻，幾乎達到了最差的水平。在壬辰倭亂發生之前，對宣祖的功績的評價很好。當代的民心就是如此。在壬辰倭亂中，宣祖的判斷力也算是很好的。這樣說來，雖然有人憤怒地說“拋棄首爾逃跑是什麽人啊”，但高麗顯宗、明宗、恭湣王、朝鮮仁祖等在首都避難的國王不止壹兩個。即使承認了幾個失誤，也有很多像樣的業績。破格提拔李舜臣的人也是宣祖。 但是，從李舜臣被解職開始，事情就變得復雜起來。李舜臣被免職後，朝鮮水軍在漆川梁海戰中幾乎全軍覆沒，湖南成了廢墟。壬辰倭亂戰史中最大的悲劇就是在這個時候發生的。在這種情況下，李舜臣用鳴梁海戰阻止了最壞的情況。這時候宣祖應該怎麽做呢？失誤無法挽回。那麽，坦白承認自己的失誤，給予李舜臣幾倍的回報，才是挽回自己名譽的方法。 但宣祖卻沒有那樣做。明朝將軍們驚訝地稱贊了李舜臣。明軍總司令楊鎬來到宣祖面前，問宣祖對李舜臣有何褒獎？楊鎬表示，如果褒獎不夠，想親自對其進行褒獎。李舜臣戰死後，明朝兵部尚書邢玠說“太悲痛了，所以進行了祭祀”，甚至還勸宣祖進行特別祭祀。但是宣祖仍然不情願。他似乎認為，如果承認李舜臣的功勞，就會進壹步暴露自己的失誤。這壹做法給宣祖的名聲造成了不可挽回的打擊。 我們的政治家承認錯誤真是刻薄。他們認為，如果像宣祖壹樣承認壹次錯誤，就會被比下去。真的分不清政治和拔河。

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