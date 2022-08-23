韓美進入“乙支自由之盾”聯合軍演……關註朝鮮“階段性強對強”挑釁的可能性. August. 23, 2022 07:40. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. “乙支自由之盾”韓美聯合軍演從22日開始，韓美情報當局正在關註朝鮮是否會實施以建立政權日（9月9日）或建黨紀念日（10月10日）為終點進行的挑釁計劃。 也就是說，在“乙支自由之盾”即將到來之際，17日發射巡航導彈的朝鮮，有可能正式開始針對韓美進行階段性強對強挑釁。韓美認為，朝鮮很有可能以截止到下月1日的“乙支自由之盾”為借口，以發射“朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）”等短程彈道導彈為開始，接下來還會以戰略轟炸機等美國戰略資產駐紮的關島基地和美國本土為射程圈的“火星”系列中程彈道導彈和洲際彈道導彈，然後在建立政權日或建黨日，以第七次核試驗為挑釁收尾，不能排除以此來最大限度地提高緊張感的可能性。有分析認為，朝鮮很可能通過此舉向韓美展示朝鮮國務委員長金正恩執政時期取得的核武裝成果的最大值。 朝鮮繼提出“對敵鬥爭（金正恩）”和“強力報復（勞動黨副部長金與正）”之後，最近又通過機關報和宣傳媒體強調完成核武裝，這壹點也非同尋常。韓國軍方消息靈通人士表示：“韓美認為，金委員長很有可能在政權建立日或建黨日前後確定第七次核試驗‘D-誒ay’（重大行動日）。” 過去，朝鮮出於對內團結的考慮，在建立政權和建黨紀念日按下核試驗按鈕。第壹次核試驗（2006年10月9日）是在建黨紀念日前壹天進行的，第五次核試驗（2016年9月9日）是在建立政權紀念日當天進行的。第六次核試驗（2017年9月3日）是在建立政權紀念日6天前進行的。 在這種情況下，“乙支自由之盾”軍演的第壹天（22日），美國海軍的信號情報收集機“艾裏斯”（EP-3E）在首都地區進行了長時間的對朝監視飛行，艾裏斯的主要任務是捕捉導彈發射前後發射的電子信號。韓國軍方消息靈通人士表示：“朝鮮全境導彈基地的挑釁征兆已經得到了密切關註。”

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