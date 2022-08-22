克裏米亞半島正在成為新的火藥庫……美國向烏克蘭提供價值1萬億韓元以上的武器援助. August. 22, 2022 07:47. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 到本月24日，俄羅斯入侵烏克蘭已進入6個月，克裏米亞半島有可能成為新的火藥庫。2014年俄羅斯從烏克蘭強制合並的克裏米亞半島在烏克蘭戰爭南部戰線起到了俄羅斯軍隊後勤基地的作用。最近，克裏米亞半島的俄羅斯海軍黑海艦隊總部等僅本月就發生了3次以上可疑的爆炸。 美國《華爾街日報》20日報道說，烏克蘭無人飛機（無人機）對克裏米亞半島俄羅斯海軍基地進行了打擊。報道評價說：“這給黑海艦隊帶來了象征性的打擊。” 此前的9日，克裏米亞半島薩基軍用機場的爆炸摧毀了9架俄羅斯軍用飛機。16日，軍隊臨時彈藥庫發生火災，19日，貝爾貝克空軍基地附近也發生了數次爆炸。 據外電分析，克裏米亞半島接連發生爆炸，導致黑海艦隊航空戰鬥力受損壹半，遭受了嚴重的打擊。 美國有線電視新聞網（CNN）援引烏克蘭政府資料報道說：“9日和16日克裏米亞半島發生大型爆炸的幕後黑手可能是烏克蘭。”烏克蘭政府沒有正式承認。有觀察人士認為，以壹系列連鎖爆炸為開端，烏克蘭有可能展開收復克裏米亞半島的作戰。美聯社預測說：“克裏米亞半島有可能成為烏克蘭戰爭的最前線和激戰地。” 美國開始對烏克蘭進行追加火力援助。拜登政府19日表示，將向烏克蘭追加援助包括偵察無人機“掃描鷹”在內的約1.0354萬億韓元規模的武器。這是自今年2月24日開戰以來美國提供的第二大規模援助。據外電報道，隨著戰爭的長期化，烏克蘭和俄羅斯都無法補充充分的兵力和武器，美國政府期待此次援助能讓烏克蘭占據優勢。 俄羅斯軍隊占領的烏克蘭紮波羅熱核電站發生事故的可能性也越來越大。英國時事周刊《經濟學家》20日指出：“紮波羅熱核電站發生類似切爾諾貝利核電站事故的大災難的可能性很小，但放射性物質可能會泄漏。”最近，紮波羅熱核電站接連遭到無法確認是誰所為的炮擊，高壓電源供應線4條中有2條遭到破壞。紮波羅熱核電站相關人士表示：“如果只剩下2條供電線的柴油發電機等也遭到炮擊破壞，核燃料棒冷卻出現問題，90分鐘內就會發生放射性物質泄漏。”

한국어