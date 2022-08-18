金孝周將挑戰首屆“Simone亞太杯”冠軍. August. 18, 2022 07:50. by 姜泓求 windup@donga.com. 活躍在美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽賽場上的金孝周（27歲•照片）將挑戰亞太地區首屆女子高爾夫國家對抗賽“Simone亞太杯”的冠軍寶座。 Simone亞太杯將從18日開始在印度尼西亞雅加達的馮多克達高爾夫球場（72桿）舉行為期三天的首場比賽。由亞洲高爾夫球員論壇（AGLF）主辦的該大賽有韓國、美國、日本、泰國等16個國家的44名選手參加。本次比賽的總獎金為75萬美元（約9.8億韓元）。 國內選手方面，金孝周（27歲）、在LPGA巡回賽上效力的柳簫然（32歲）、在日本女子職業高爾夫（JLPGA）巡回賽上效力的李寶美（34歲）、業余選手黃由敏（19歲）將出戰。女子高爾夫世界排名第8位的金孝周在LPGA巡回賽大滿貫賽事依雲錦標賽上獲得並列第3名等，在最近的5個大賽中3次成功進入前10名，呈現出上升趨勢。金孝周說：“和從業余時期開始壹起比賽的選手們壹起出戰職業比賽，代表各國參賽，讓我想起了很多以前的事情。因為是第壹次訪問印度尼西亞，所以希望能夠展開壹場有趣的比賽。” 新西蘭僑胞世界排名第4位的高寶璟（25歲）、在LPGA巡回賽大滿貫賽事AIG英國女子公開賽上2019年奪冠的日本選手澀野日向子（24歲）、在去年LPGA巡回賽依雲錦標賽上獲得第3名的在美僑胞盧藝林（21歲）等選手也將出戰。 比賽為期3天，以比桿賽的方式進行。同時2人組成壹個隊，以個人賽成績為基礎進行團體賽記分。個人賽和團體賽的獎金分別為50萬美元（約6.5億韓元）和25萬美元（約3.3億韓元）。金孝周和黃由敏、李寶美和柳簫然各自組隊。

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