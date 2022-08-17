“提供270萬套住宅”……要仔細分析實現的可能性. August. 17, 2022 07:58. . 尹錫悅政府昨天公布了5年內在全國範圍內提供270萬套住宅的房地產對策。其核心是激活重建、再開發和民間的市中心復合事業，向首爾提供50萬套住宅等，通過放寬各種限制，大幅擴大住宅供應。 在當天出臺的“8·16對策”中，政府為了增加首爾、首都圈的重建、再開發公寓的供應，決定減少每戶數千萬至數億韓元的重建負擔金，並降低過於嚴格的安全診斷門檻。在臨站地角等地推進的民間主導高密度復合開發，容積率最多允許500%。另外，還將推出以市價70%以下的價格供應，居住後賣給國家就能保障市場價差額的青年原價住宅。 首爾的住宅普及率仍然停留在95%的水平，因此有必要制定穩定、持續供應住宅的對策。考慮到想要搬到更好的房子的需求、壹兩人家庭的急劇增加，首爾、首都圈的住宅普及率有必要提高到110%。盡管如此，對於此次供應對策的實現可能性，仍然要提出疑問。 根據“8·16對策”，僅首爾就要在5年內實現比過去5年間供應的32萬套多56%的50萬套住宅供應。即使目標是“許可標準”，也要通過重建、再開發、高密度開發等方式提供目前為171萬套的首爾共同住宅的30%的住宅。即使放寬限制，壓縮各種程序，提高速度，也是很難實現的目標。 此外，要想緩解重建負擔金，必須修改《重建超額利潤回收法》，但由於共同民主黨反對，通過的可能性不高。重建、再開發公寓居民期待較大的安全診斷限制的放寬，僅通過修改施行令就可以實現，但朴槿惠政府在2014年放寬標準時，曾發生過首爾重建公寓交易價格暴漲等副作用。 相比提出的數字，政府更應該集中精力增加實際住宅供給的方案。雖然首爾公寓價格連續11周下降等，房價呈下降穩定趨勢，但這是急劇上調利率的結果，因此明年以後的情況可能會發生巨大變化。特別是，不能因為過分的政府供給驅動，令房地產市場出現動蕩。

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