特朗普指稱聯邦調查局“通過扣押搜查偽造證據……”，並威脅調查當局“可能會發生可怕的事情”. August. 17, 2022 07:59. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國總統特朗普（照片）就聯邦調查局對其住宅進行扣押搜查等司法部向自己的施壓，威脅性地警告稱，“可能會發生可怕的事情”。在檢察機關提出調查及刑事起訴的可能性後，特朗普實際上發出了威脅，並開始聚集支持層。 特朗普15日在接受保守媒體福克斯新聞臺采訪時表示，對自己的調查及議會調查是“持續數年的詐騙和獵巫”，主張聯邦調查局通過此次扣押搜查偽造了證據。他還說，“人們對現在發生的事情非常生氣”，似乎在煽動支持層對司法當局進行報復。去年1月6日，特朗普威脅稱，其支持者宣布不接受大選結果，並威脅說，闖入華盛頓國會的史無前例的事態有可能再次發生。8日，聯邦調查局全面搜查了他在南部佛羅裏達州的住宅海湖莊園後，他當天首次接受了媒體的采訪。 特朗普的強硬支持者已經威脅到了司法當局。此前，11日，壹名40多歲的支持者拿著半自動步槍試圖闖入東北部俄亥俄州辛辛那提的聯邦調查局支部大樓，在逃跑後被打死。14日，壹名男子沖到華盛頓國會附近的路障後，做出了極端的選擇。在特朗普的支持層活動的網絡論壇上，公開了批準扣押搜查令的聯邦法官、進行搜查的調查局警員的身份。還出現了預告將對這些人進行攻擊的文章，令人擔憂。 特朗普就聯邦調查局在扣押搜查中查獲的機密文件涉嫌違反間諜法壹事表示：“卸任前解除了秘密，因此不再是機密。”相反，曾在特朗普政府擔任白宮國家安全事務助理，但在美軍從敘利亞撤軍等問題出現分歧後決裂的約翰·博爾頓反駁稱，“從未聽到過關於這壹程序的說明”，聲稱解密壹事是謊言。 特朗普執政期間同屬共和黨，但對彈核投贊成票的前副總統迪克·切尼的女兒、眾議員利茲·切尼（懷俄明州）、參議員麗莎·默卡斯基（阿拉斯加州）的去留也備受關註。兩人都將在11月中期選舉前3個月的16日進行黨內預備競選。有分析認為，如果被特朗普支持層稱為“背叛者”的兩名議員在競選中落選，特朗普不顧司法當局的壓力再次參加大選的步伐將獲得動力。

한국어