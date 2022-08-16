“下壹個就是妳”，JK羅琳在發文支持魯西迪後收到殺害威脅. August. 16, 2022 07:54. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 《哈利波特》作家喬安妮•凱瑟琳•羅琳（JK羅琳）在推特上發表支持因遭到襲擊而受重傷的《惡魔詩篇》作家薩爾曼•魯西迪的推特後，受到殺害威脅，當地警方已著手展開調查。 英國蘇格蘭警察14日（當地時間）表示：“接到有關在線威脅羅琳的舉報後，正在展開調查。” 12日，在美國紐約州演講現場，引發褻瀆伊斯蘭神聖爭議的小說《惡魔詩篇》作者魯西迪遭到黎巴嫩裔美國青年的襲擊後，羅琳說：“這太可怕了。 希望魯西迪沒事。”這時有位推特用戶說：“別擔心，下壹個就是妳。”羅琳在拍攝並共享該威脅留言畫面後，在推特上詢問“這種事能得到什麽樣的支援”，之後補充道“警方正在調查”。 據推測，向羅琳發送威脅信息的推特賬戶是在巴基斯坦建立的。該用戶還在推特上上傳了稱贊襲擊魯西迪的青年的文章。該威脅推特已於13日上午被刪除。羅琳還批評推特說：“向推特方面舉報了寫有威脅性回帖的賬號，但平臺認為該用戶沒有違反規則。” 據美國CNN等外電報道，魯西迪正在恢復中。魯西迪出版代理人安德魯•懷利表示：“魯西迪目前已摘下人工呼吸器，正在走向恢復之路”，“因為傷勢嚴重，（恢復）需要時間，但正在朝著正確的方向前進。”魯西迪的兒子賈法爾也表示：“雖然傷勢嚴重，但仍然可以進行幾句對話”，“（父親的）毫無阻擋、叛逆的幽默依然存在。” 魯西迪在1988年出版的《惡魔詩篇》中，把穆罕默德描寫地十分軟弱，1989年當時伊朗政權的最高領導人阿亞圖拉•霍梅尼通過伊斯蘭教敕令對其令下達了死刑判決，此後34年來他壹直受到殺害威脅。

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