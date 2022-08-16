尹錫悅：“從臨時政府活動到產業化、民主化，都是獨立運動”. August. 16, 2022 07:54. by 洪秀英記者、李素研記者 gaea@donga.com,always99@donga.com. 尹錫悅總統15日通過光復節賀詞表示，日帝強占時期的獨立運動“是為了建立國民作主的民主共和國、自由人權法治得到尊重的國家”，重新詮釋了獨立運動的意義，相比“抗日”，更註重“追求自由”。尹錫悅通過這壹主張，拉攏了從1919年建立的臨時政府尋找大韓民國起源的進步陣營的主張，同時也強調了建立自由民主主義體制的大韓民國是“歷史的嫡統”。 尹錫悅當天在光復節77周年慶祝詞中提到了《三壹獨立宣言》和上海臨時政府憲章、梅軒尹奉吉先生的獨立精神，並對日帝強占時期獨立運動做出了上述定義。他還說：“獨立運動絕不是為了建立無視自由和人權的極權主義國家。”他的意思是，日帝強占時期的獨立運動是為了找回自由、人權、法治等普遍性價值的鬥爭過程，從這壹點來看，光復以後南北分裂過程中繼承獨立運動正統性的國家是建立自由民主體制的大韓民國。 此前，進步陣營和保守陣營分別將1919年4月13日臨時政府成立日和1948年前總統李承晚的第壹共和國成立視為建國的起點。總統室相關人士解釋說：“尹總統的宗旨是超越陣營之間壹直進行消耗性鬥爭的‘建國節爭議’。” 尹錫悅表現出了把大韓民國的近現代史視為“為自由而鬥爭的旅程”的歷史認識。以此為基礎，他有別於主要在抗日武裝鬥爭中尋找獨立運動的歷史意義的文在寅政府，為日帝強占時期獨立構築土壤的自強活動、參加6·25戰爭等護國活動、1960~70年代的產業化等視為獨立運動的延長線。 尹錫悅表示：“我們不應該忘記，為了培養建設自由民主國家的民族力量而在國內外致力於教育和文化事業的人、為抵抗共產侵略、守護自由民主而鬥爭的人、為打造真正的自由經濟基礎而揮汗如雨的產業主力軍和領導人、為落實制度民主而做出犧牲和獻身精神的人，都是打造自由和繁榮的大韓民國偉大的獨立運動家。” 總統室相關人士表示：“尹總統在準備慶祝詞當時，提到了支援新興武官學校的李會榮壹家、展開教育文化運動的島山安昌浩先生和仁村金成洙先生等，並表示，‘國民們學習過歷史，即使不列舉名字，也都會知道’。” 對於當天的賀詞，專家們評價說“這是對歷史的新解釋”。梨花女子大學朝鮮學系教授樸元坤（音）表示：“與文在寅政府不同，從自由主義國際秩序的角度出發，強調了8月15日在世界史的意義，而不是南北民族史的觀點。”延世大學政治外交學系教授金明燮表示：“尹總統是在提出，不僅要不偏重於特定立場、抵抗日本帝國主義的歷史，還要正確看待獨立運動在韓國近現代史上的意義。”

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