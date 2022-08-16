5名美國議員訪問臺灣，與蔡英文會面… 中國11架軍用飛機飛越“海峽中線”. August. 16, 2022 07:54. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、北京=常駐記者 金基勇 weappon@donga.comw、kky@donga.com. 當地時間15日，以參議員埃德·馬基為首的美國國會代表團訪問臺灣，與臺灣領導人蔡英文舉行會談，中國開始展開軍事報復行動。據悉，在美國眾議院議長佩洛西訪問12天後，美國國會代表團14日訪問臺灣，接著本月末將有另壹個國會代表團訪問臺灣。 中國國防部發言人15日表示：“（曾進行過封鎖臺灣演習的）中國軍隊東部戰區在臺灣周邊海域組織多兵種，進行了應對聯合戰鬥的巡查和實戰訓練，”“對美國和臺灣的決意挑釁進行了堅決的反擊，讓他們倍感恐懼。”中國軍隊的戰鬥機和軍艦圍繞臺灣周邊地區進行了實彈射擊訓練。美國預告將在數周內向臺灣海峽派遣軍艦和戰鬥機，圍繞臺灣海峽的美中軍事緊張局勢再次高漲。 ○ 中國接連越過“中間線”和“防空識別區” 中國國防部發言人尖銳地指出：“中國軍隊將繼續進行戰鬥應對訓練，”“依靠美國謀求臺灣‘獨立’將會招致滅亡。”據臺灣“中央通訊社”報道，15日至少有7架次中國戰鬥機進入臺灣“防空識別區”進行武力示威。臺灣“國防部”14日表示，在臺灣海峽探測到了22架中國軍用飛機和6艘軍艦。4架蘇-30和2架殲-16戰鬥機等11架戰鬥機越過臺灣海峽“中間線”，1架KJ-500預警機進入了西南部的“防空識別區”。 美國參議院外交委員會東亞太小組主席馬基等民主黨、共和黨參眾兩院的5名議員當天與蔡英文舉行了會談，並與臺灣“立法院”外交、國防委員會議員舉行了會晤。美國在臺協會表示，前壹天抵達臺灣的國會代表團將在16日之前討論美國-臺灣關系和地區安保、貿易及投資、全球供應網。 民主黨所屬議員馬基去年曾提議支持臺灣參與國際組織、加強美國與臺灣軍事合作的《臺灣保障法》等，是壹直表現出親臺行動的重量級議員。國會代表團成員、眾議院軍事委員會準備態勢小組主席約翰·加雷門迪正在審查國防部對臺武器支援。 據悉，美國國會代表團還討論了美國和臺灣正在推進的“21世紀貿易倡議”。據臺灣《聯合報》報道，在會見美國國會代表團時，“立法委員”趙天麟表示，今年內有望達成貿易倡議協議。中國正在強烈反對貿易倡議。 ○ “美國本月將再次派國會代表團訪臺” 美國智庫“戰略與國際問題研究中心”中國研究室室長博尼·格拉澤14日對《紐約時報》表示：“很多議員希望訪問臺灣，展示美國的支持，”“另壹個國會代表團將於本月底訪問臺灣。” 在南中國海，美中軍事緊張局勢也在加劇。中國官方英文報紙《環球時報》當天報道說，中國和泰國聯合空軍演習“鷹擊-2022”在泰國東北部的烏隆塔尼空軍基地開始。 20世紀70年代設計美中緩和緊張局勢的美國前國務卿亨利·基辛格當天在接受《華爾街日報》采訪時表示：“美國領導層失去了均衡感，戰略領導力也不足，”“美中關系的基本是壹個中國的大前提。在打破這壹前提上要慎重。”

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