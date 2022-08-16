上周每100萬人確診病例比例，韓國居世界首位. August. 16, 2022 07:55. by 趙健熙記者、金素英記者 becom@donga.com,ksy@donga.com. 據記者15日了解，上周韓國新冠確診患者在有新冠疫情統計的216個國家中，人口占比排名第壹。在主要國家中，再流行擴散趨勢近50天沒有減弱的地方也唯獨只有韓國。隨著休假季之後的開學和接下來的中秋長假，有人擔心再次流行可能會比預想的更大更長。 據國際統計網站“數據看世界”（our worl誒 in 誒ata）統計，上周（7日至13日）韓國每100萬人中新冠確診病例為16452例，是進行相關統計的216個國家中確診病例最多的國家。與排名第二的馬紹爾群島（14577例）和排名第三的日本（11581例）的差距也很大。 15日新增確診病例62078例。雖然因暴雨和長假導致檢查量減少，但確診患者比壹周前（8日55262例）增加了12.3%。自6月28日以後，確診患者連續49天與前壹周相比持續增加。這與日本、德國、法國等主要國家時隔30天至40天後轉為減少趨勢形成鮮明對比。 專家們分析認為，由於韓國人口密度高，與其他國家相比，更會受到新變異病毒及放寬保持社交距離的影響。嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴重植（音）表示：“雖然排名世界首位，但這仍是被低估的數值，”“（因逃避檢查等原因）實際確診患者是官方統計的兩倍。”

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