尹錫悅政府100天的混亂和墜落，如果只做表面文章將無法收拾局面. August. 15, 2022 07:23. . 尹錫悅政府後天將迎來上臺100天。尹錫悅總統計劃今天通過8月15日光復節祝詞和後天就任100天的記者招待會，向國民傳達恢復國政動力的信息。即，為恢復跌至20%的國政支持率、振作精神摸索逆轉的牌。但執政黨的氣氛依然混亂不堪。國民力量黨前代表（黨首）李俊錫正面批評了尹總統及其周邊人士“尹核心有關人士”的行為，並提出了“領導力危機”。 新總統就任100天應該成為評價執政初期改革成果、檢驗第二階段實行課題的契機，但現政府正在權衡各種革新政策，實際上處於要從原點開始考慮重新出發的處境。通過龍山總統室時代的開幕和6月1日地方選舉的壓倒性勝利等，尹錫悅政府氣勢磅礴地起步。但是那短暫的春天已經被遺忘，然後壹直延續的是淒慘的墜落和混亂。政府要職偏向檢察機關的人士和總統室的私人聘用爭議、執政黨內部的權力鬥爭和總統的私人短信泄露、不成熟的政策推進和國民的反對、甚至執政黨議員的妄言等，不壹而足。別說是100天的宴會了，現在到了要先寫檢討書的地步。 首要的責任在於政治圈外出身、沒有做好準備的尹總統。過去100天裏，雖然“與以前政府不同”的口號轟轟烈烈，但國民沒有親身感受到更好的生活變化。最具代表性的是，雖然采取了顯示與國民溝通意誌的上班路上問答，但用未經提煉的粗糙的言辭制造了別人責怪的機會。這種國民的失望和憤怒表現為歷屆以來最短時期的支持率下跌。 新國政運營的信息將通過光復節祝詞和百日記者招待會浮出水面，但執政圈傳來的消息令人懷疑是否正確判斷了目前的危機。從總統到幕僚，雖然要求改變想法和姿態的呼聲很高，但至今仍未擺脫精神恐慌狀態。在任何地方都沒有出現根本性變化的跡象。雖然說是通過部分人事革新和組織改革來加強輔佐人力，但光靠換臉是不能實現的。 前天李俊錫前代表的記者見面會因為毫無顧忌的發言水平和充滿憤慨的態度，在新政府100天前的四天裏，很難得到執政黨內部的共鳴，甚至讓人懷疑這是不是“撒灰”。但是，他提出的對現政府和執政黨提出的問題，特別是不是對極端支持層的粉絲服務、而應擴大保守基礎的政治變化和健康的黨政關系的要求，也有不少需要大家痛心徹骨聆聽的部分。站在是危機固定還是再次飛躍的十字路口的執政黨，應該更加謙虛地傾聽任何忠告。

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