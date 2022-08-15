孫興慜入圍“2022金球獎”30人候選名單. August. 15, 2022 07:24. by 金東昱 creating@donga.com. 孫興慜（30歲•托特納姆熱刺•照片）入圍了足球運動員心中的世界最高權威獎項—金球獎的30人候選名單。對孫興慜個人來說，這是他繼2019年之後第二次入選，同時他也是今年唯壹壹位入圍的亞洲球員。 主辦金球獎頒獎儀式的法國足球媒體《法國足球》13日公布了今年金球獎的30名候選人名單。《法國足球》通過網站介紹稱，“在上賽季的英超聯賽（EPL）中，孫興慜與穆罕默德•薩拉赫（30歲•利物浦）壹起以23粒進球成為共同射手王，在托特納姆熱刺隊，他與哈裏•凱恩（29歲）壹起作為恐怖的二人組活躍在球場上。”孫興慜是唯壹壹位兩次（及以上）獲得金球獎提名的韓國球員。孫興慜在2019年當時獲得了金球獎第22名。 除孫興慜之外，卡裏姆•本澤馬（34歲•皇家馬德裏隊）、基利安•姆巴佩（23歲•巴黎聖日耳曼）、羅伯特•萊萬多夫斯基（33歲•FC巴塞羅那）、埃林•哈蘭德（22歲•曼城）、克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（37歲•曼聯）、凱文•德布勞內（30歲•曼城）、凱恩、薩拉赫等人也入圍了候選名單。 令人吃驚的是，2019、2021年金球獎得主裏奧內爾•梅西（35歲•巴黎聖日耳曼）今年未能進入30人候選大名單。梅西被排除在金球獎候選名單之外，是自2006年首次被列入候選名單以來的第壹次。2020年金球獎頒獎典禮受新型冠狀病毒疫情的影響被取消。梅西在上個賽季的法甲聯賽中只攻入6球。他的隊友內馬爾（30歲•巴黎聖日耳曼）也沒有出現在該名單上。 最終獲獎者將於10月17日公布。

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