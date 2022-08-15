英媒：“習近平下周出訪……沙特準備隆重歡迎”. August. 15, 2022 07:24. by 李恩澤 nabi@donga.com. 英國《衛報》11日報道稱，中國國家主席習近平即將訪問沙特阿拉伯，沙特阿拉伯正在準備盛大的歡迎宴會。這與上個月15日美國總統拜登訪問沙特時冷淡的氣氛形成鮮明的對比。 有分析認為，沙特在反政府媒體人士賈邁勒·卡舒吉遇害事件後與美國疏遠的情況下，試圖與能夠代替美國成為中東地區新“域外均衡者”的中國拉近關系。中國也與中東內代表性的親美國家沙特建立了深厚的關系，可以牽制美國，擴大在中東的影響力，因此利害關系相吻合。 據《衛報》報道，習近平將於下周訪問沙特。這是習主席自2020年1月以來首次訪問海外。此前，以新冠疫情危險、即將連任三屆的內部管理等為由，習近平壹直沒有訪問海外。 據《衛報》報道，目前沙特全境為迎接習近平而熱鬧非凡。包括首都利雅得在內，第二大城市吉達、預定1300萬億韓元規模的未來城市項目的未來城等地懸掛著數千面中國旗幟。《衛報》報道說：“這將成為自2017年5月時任美國總統特朗普訪問以來最盛大的活動。” 相反，拜登總統不顧本國國內“背棄人權”的批評，上個月為要求增加原油產量而訪問沙特，但沒有舉行引人註目的歡迎活動。特別是沙特反而減少了增產規模，事實上拒絕了拜登的請求。 此前，中國壹直對沙特王室的獨裁和人權鎮壓視而不見。2018年卡舒吉被殺事件時，美國也指沙特王室是事件的幕後主使，經歷了矛盾，而中國卻沒有表現出批判的態度。《衛報》評價說：“在華盛頓遠離中東的時候，中國成為了沙特最大的貿易夥伴。”

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