“為了照片拍得好看點，下點雨吧……”看著水災慘狀，怎麽能說出這樣的話呢?. August. 13, 2022 07:23. . 國民力量黨議員金成元（音）前天在水災現場表示：“說實話，希望能下點雨。照片才會拍得好看壹點。”這是在幾天前因暴雨被泥水淹沒的首爾市銅雀區舍堂洞的壹個市場裏。當時是在為支援水災重建而訪問的公開日程中，他們自己人說話時出現了這樣的發言。以水災頻繁的京畿道東豆川和漣川為選區的執政黨再選議員，認識水平難道就是這樣嗎? 據說，在水災現場，茫然若失的商人們正嘆氣，晾幹濕漉漉的物品，清除淤泥。在這種慘淡的場合，他堂而皇之地做出了普通人無法想象的發言。在“說實話”的發言中，是不是暴露出了將災害現場視為拍攝議政活動宣傳照的內心想法? 看看當時的情況，真讓人感到無語。金議員發表問題發言後，院內代表權性東凝視著天空，自言自語地說道，“最好不要下雨”。京畿道抱川、加平選區的崔春植議員說：“我們地區只要不過昭陽江大壩就可以了。”該地區黨協委員長、前議員羅卿援還進行了長時間的問候。甚至發生了壹名商人抗議“為什麽要堵路?”的抗議。 115年不遇的暴雨導致12人死亡、7人失蹤。住宅和商鋪被淹3800棟。半地下住宅中有3名發育障礙者家屬死亡的消息，讓全體國民感到惋惜。金議員後來表示“跪下來謝罪”，還表示將辭去國會預算結算特別委員會執政黨幹事壹職。這種事情不是這種程度就可以結束的。如果以表面上的懲戒蒙混過關，將會出現給憤怒的民心火上澆油的結果。持有這種程度看法的人有資格成為執政黨議員嗎？正因為如此，才會有人說這不是國會議員而是“國害議員”。包括開除黨籍的措施，要懲壹儆百。 此前，尹錫悅總統卷入“居家指揮”爭議後，總統室又制作卡片新聞，宣傳總統前往新林洞半地下室水災現場，結果遭到了批評。本來國政支持率就下降到了20%多，新政府的危機管理能力也面臨著考驗。曾以“金議員是因為調皮才那樣的”的口吻，解釋稱“沒什麽大不了的”的國民力量黨緊急對策委員長朱豪英（音），也應該進行深刻的反省。

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