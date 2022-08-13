韓國電力公社上半年虧損14萬億韓元……今年全年赤字或將達到30萬億韓元. August. 13, 2022 07:23. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 韓國電力公社今年上半年（1~6月）出現了超過14萬億韓元的營業虧損。這是史上最大規模的去年壹年赤字的2.5倍。有分析認為，壹年30萬億韓元的赤字成為現實的可能性也進壹步增大。 12日，據韓國電力公社統計，今年上半年的營業損失（暫定值•合並基準）為14.3033萬億韓元。僅第二季度（4~6月）的赤字就達6.5163萬億韓元，三個月的赤字超過了2021年的年度赤字規模（5.8601萬億韓元）。這是液化天然氣（LNG）、煤炭等燃料價格和韓國電力從發電公司購買的電力購買費用同時暴增的結果。 繼第壹季度（1~3月）出現7萬億韓元左右的赤字後，第二季度也出現大幅赤字的韓國電力公社要求追加上調電費（電力價格）。雖然政府考慮到目前6%以上的物價上漲率，決定盡量減少電費上漲，但也有意見稱不能再放任韓國電力的天文數字般的虧損。也就是說，應該根據電力生產費用，將電費現實化。 夏季電力需求劇增，再加上能源價格仍然居高不下，預計韓國電力下半年（7~12月）也將繼續出現以萬億為單位的虧損。首爾科學技術大學能源政策系教授劉承勛（音）表示：“如果下半年再加上供暖需求，LNG價格將進壹步上漲”，“下半年的赤字幅度可能會比上半年更大。”

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