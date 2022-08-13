韓美物價上漲勢頭放緩……“現在下結論還為時過早”. August. 13, 2022 07:24. by 朴尚俊記者 speakup@donga.com. 韓國等全球物價上漲勢頭有所緩和的信號接連不斷。有分析認為通貨膨脹達到了頂點，但也有不少慎重論認為現在下結論還為時尚早。 據韓國銀行12日透露，上個月進口物價指數為153.49，比6月份下降了0.9%。進口物價從今年1月（4.4%）開始持續上升，在4月（-0.6%）暫時下降後，5月、6月再次呈現上升趨勢。 在韓元對美元匯率上升（貶值）的情況下，進口物價下降的最大原因是國際油價下降。迪拜原油價格從6月份的平均每桶113.27美元下跌到7月份的每桶103.14美元，下跌了8.9%。受油價下跌的影響，礦產品和農林水產品等原材料價格下跌2.6%，煤炭及石油產品等中間材料價格下跌0.2%。進口物價的下降會反映在消費者物價上。 在美國，物價上漲勢頭也停滯不前。當地時間11日發表的美國上個月生產者物價指數，比前壹個月下降0.5%。生產者物價與前壹個月相比下降，是自新冠大流行初期的2020年4月（-1.3%）以後2年來的第壹次。與去年同期相比，僅上升了9.8%，是自今年1月以來上漲率首次降至10%以下。美國前壹天也曾公布，7月份消費者物價上漲率為8.5%，比前壹個月（9.1%）有所下降。 如果美國的通貨膨脹正式開始放緩，中央銀行聯邦儲備委員會有可能比現在推遲上調基準利率的速度。這將阻止美元走強，進壹步降低韓國的進口物價。但美聯儲內部也有人警告說，不能解除對通貨膨脹的警惕。

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