為了共同體的“穿制服者”們的犧牲……社會應該關照遺屬. August. 12, 2022 07:44. . “穿制服者”的正義之死被正式銘記。2016年9月在撲滅江陵石蘭亭火災時殉職的李英旭（音，下同）消防警和李浩賢消防校，以及2016年處理太白強風災害中死亡的許承民消防官等148名消防隊員，被安葬在國立大田顯忠院墓地。 但是很少有人能理解遺屬留下的傷痛。相比為光榮的死亡而自豪，他們更是對所愛的人不在身邊而悲傷很久。《東亞日報》英雄內容組企劃的《山火，還有留下的人們》中記載了他們的故事。在石蘭亭火災中失去兒子的父親每天淩晨都會打掃火災現場的追悼碑。在同壹個火災現場，失去了壹起生活了30年的丈夫的妻子，每天早上擦拭丈夫的皮鞋，晚上寫壹封無法寄出的信。“討厭這世上沒有妳的壹切……” 久悲成疾。丈夫對成為消防員而感到自豪，在手機號碼和車牌號碼中加入了“119”，卻在強風災害現場傳來了噩耗，妻子想著出生只有100天的女兒，決定不哭。也笑不出來。“剛失去丈夫沒多久”的竊竊私語讓她害怕。累的時候和婆婆壹起喝了米酒。除了年輕時失去丈夫、靠賣糖餅撫養兒子的婆婆外，沒有人能夠分擔這種痛苦。她曾經表示不會崩潰，最終卻患上了恐慌障礙。 遺屬們可以依靠的地方並不多。消防廳65000名職員中，支援遺屬的人力只有兩人。每年都會舉行殉職消防公務員追悼儀式，在禮儀性的儀式順序上壹起度過尷尬的時間後結束。每年5月在美國華盛頓舉行的“國家警察周”則不同。為了紀念殉職警察，進行自行車旅行和遺屬心理咨詢等多種活動。最精彩的部分是燭光追悼會。與殉職者關系密切的警官壹對壹地引導遺屬，數十輛警察摩托車護衛遺屬巴士，街上的市民揮手致意。在追悼會上，在過去的壹年裏，殉職者的名字被提到壹個多小時，連不是遺屬的人也表示“感到終生難忘的安慰和共鳴”。 在國內，有誌於支援遺屬的公務員和遺屬們成立了自助聚會，互相安慰，並向新的殉職者家屬伸出援助之手。對穿制服者欠債的社會不能任由遺屬們自己戰勝悲傷而撒手不管。正如對制服的禮遇壹樣，全社會應該給予關照，讓遺屬們也能健康地生活。

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