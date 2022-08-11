比起權力，更喜歡藝術. August. 11, 2022 07:54. . 沒有成為國王的王子的命運平坦的情況很少見。兄弟越多，就越有血腥的權力鬥爭。作為瑞典國王奧斯卡二世的第四個兒子出生的尤金王子沒有貪圖權力寶座，而是選擇了藝術。從巴黎留學回來後，他成為了風景畫家。 尤金王子想作為畫家和同僚藝術家的後援者生活，但並不是沒有誘惑。1893年28歲時，他被推薦為挪威國王的合適人選，但因父親的反對而告吹。這幅畫是當年夏天他在瑞典東南部尚德比霍爾莫斯城堡停留期間畫的。這座建於17世紀的城堡坐落在能俯瞰大海的山坡上。紅色三角形屋頂的黃色建築與大城市華麗的宮殿不同，具有樸素的美麗。難道在對權力的誘惑和對藝術的熱情之間動搖了？尤金王子描述了壹個晴朗的夏天，壹場巨大的雨雲湧來的場景。白雲象征著神的啟示或脫離現實的理想等，但烏雲暗示著難關或不祥的預感。畫中白雲和烏雲密集地交織在壹起，由此可以猜想到他當時的苦惱。 追求激進思維和傾向的尤金王子壹生都沒有結婚，不僅作為藝術家，還活躍於多個藝術協會和公共美術領域，幫助瑞典的文化藝術發展。30多歲時，他在斯德哥爾摩近郊瓦爾德馬蘇德購買了土地，建造了自己的藝術之家。在被美麗的自然和藝術包圍的寂靜的島上，他壹直幸福地生活到了82歲。去世後，他把自己的3500件作品和450件其他作家的作品以及房子和房地產全部捐贈給了國家。 雖然去世70年，王子仍然受到瑞典國民的愛戴和尊敬。以他的名字命名的“尤金王子瓦爾德馬爾蘇德（(Prins Eugens Waldemarsudde)）”是斯德哥爾摩最受歡迎的美術館之壹。代替權力選擇藝術的王子似乎知道這壹點。權力是暫時的，但藝術是永恒的。

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