韓國科學論文引用率超過日本，第壹名是超越美國的中國. August. 11, 2022 07:54. by 金民 kimmin@donga.com. 在學界廣泛引用的前10%論文的擁有國排名中，韓國首次超過了日本。 《日本經濟新聞》等媒體10日報道的日本文部科學省《科學技術指標2022》顯示，2018年至2020年，世界上引用次數最多的前10%論文數量中，韓國排在第11位，日本排在第12位。韓國比10年前（第13位）上升了2個名次，而日本則從第6位下降到第10位，兩國間的排名發生了逆轉。 在引用率排在前1%的論文數量上，日本（第10位）仍比韓國（第12位）保持優勢。但與10年前相比，日本從當時的第7位下滑，韓國則從第14位上升到了第12位。日本學界認為，論文競爭力下降的原因是研究管理及技術人才不足。 中國在引用前10%的論文和前1%的論文領域都占據了第壹位。2018年至2020年，中國前1%的論文總數為4744篇，首次超過美國（4330篇）。在引用的論文占有率方面，中國（27.2%）也領先美國（24.9%）。前10%的論文數量，中國從去年開始超過了美國。 《日本經濟新聞》報道說，中國在2020年投入了571萬億韓元的研究開發費，是2010年的2.5倍。雖然不及美國的研究開發費（697萬億韓元），但正在以快速增長的勢頭追趕美國。日本東京大學教授小田圭佑（音）分析說：“由國家主導並投入預算的中國政治體制發揮了有利於技術開發的作用，”“黨領導層的控制可能會阻礙科學家的自由研究。”

한국어