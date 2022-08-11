休假季的移動量比新冠疫情暴發前有所增加……擔心感染擴散. August. 11, 2022 07:56. by 趙健熙 becom@donga.com. 調查統計顯示，今年休假季韓國國內人口移動量比新冠疫情發生之前有所增加。有人警告說，隨著旅遊需求的爆發，上個月開始的第六次流行可能會更加猛烈。 保健福利部10日表示，本月1日至7日，全國手機移動量為2.6858億次。比新冠疫情發生之前的2019年8月1日至7日（2.6324億件）增加2.0%，自7月11日至17日（2.4545億件）以來連續3周增加。據分析，自2020年3月22日以後壹直適用的保持社交距離措施在今年4月18日解除後，此前被壓抑的旅遊需求劇增。 最近確診患者的增加與休假季的移動量不無關系。截至10日零時，韓國新增新冠確診病例為15.1177萬例，是自4月13日（19.5387萬例）以後118天來的最高值。特別是隨著海外旅行的增加，從外國流入的患者達615人，創下了新冠病毒流行以來的最高紀錄。 有人提出，流行規模有可能比當初的預測更大。4日，疾病管理廳發表了以每天19萬名確診患者為頂點，有可能超過第六次流行的預測值。但中央災難安全對策本部第壹總協調官李基壹（音）10日表示：“新冠疫情的擴散速度再次加快。”中央事故處理本部社會戰略班長孫英來（音）也表示：“有必要進壹步觀察擴散趨勢。” 防疫當局最警惕休假季流行擴散到療養醫院、殘疾人福利設施等易感染設施。從7月10日到8月6日的4周時間裏，相關設施共發生了280起集體感染，確診人數為5711人。國家傳染病危機應對咨詢委員長鄭基錫（音）表示：“如果每個設施都指定感染管理者並進行集中教育，目前0.04%的新冠致命率可以進壹步降低。”

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