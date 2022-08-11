“以江北公寓價格購買紐約公寓式酒店”，海外房地產投資再次擡頭. August. 11, 2022 07:56. by 鄭順九記者 soon9@donga.com. #1. 50多歲的金某將於本月中旬前往美國紐約進行公寓現場調查。為了親眼考察紐約曼哈頓62平方米（約19坪）規模的單間公寓（酒店式公寓），並了解當地的氛圍，將出國。該公寓目前的市價為13億韓元後半段。這與首爾城東區公寓的平均交易價格（13.67億韓元•韓國房地產院6月價格標準）相差無幾。紐約公寓的月租約為580萬韓元，比去年上漲了近40%。金某說：“比起在首爾追加購買公寓，購買美國酒店式公寓在稅金和收益率等方面會更好。” #2. 住在首爾的50多歲的李某上個月和子女壹起去了紐約。因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而中斷的大學學期從9月開始重新開學，此次紐約之行是為了了解在附近上大學的兩名子女居住的房子。他要打聽的房子是美國布魯克林地區的擁有壹個客廳、壹個房間的69.4平方米（約21坪）的酒店式公寓。市價為14億韓元的該酒店式公寓月租從2年前的300萬韓元飆升至最近的600萬韓元。李某說：“與首爾江北地區的公寓價格沒有太大差異，所以幹脆購買，孩子們畢業後也打算獲得租賃收益。” 新冠病毒擴散後事實上中斷的海外房地產投資再次擡頭。最近4~5年間火熱的國內房地產市場從去年年末開始急劇凍結，不僅是資產家，對房地產投資感興趣的普通人也把目光轉向了海外。 在海外房地產投資者中間，房地產限制較少，市場需求穩固，可以獲得穩定收益的美國房地產市場很受歡迎。像紐約這樣的大城市最近房地產需求增大，租金也呈暴漲趨勢。這是因為新冠病毒擴散當時離開城市的勞動者和學生們在新冠疫情穩定下來的時候回來了。 對商業用房地產的關註也很大。40多歲的朴某改變了購買首爾江南地區小型高樓（大廈）的計劃，正在瞄準紐約商街建築的投資。上個月，在考慮購買標價280億韓元的紐約SOHO2層建築物時，當地人搶先購買了該建築物，失去了投資機會，這種想法變得更強烈了。建築物的維護管理費用由租房者或入住商人負擔也是優點。朴某表示：“SOHO地區商鋪建築物的年租金在20億韓元以上，收益率在6%左右”，“比收益率在1~2%的江南的小型高樓投資要好。” 國內商業銀行和證券公司、房地產咨詢公司也接連舉行了海外房地產投資研討會。今年6月，為在美國紐約舉行房地產投資說明會而來到首爾的美國房地產中介法人相關人士將原本3周的滯留日程延長到了下月初。因為不僅是國內商業銀行、私人銀行（PB），證券公司也接連提出了研討會邀請。韓國投資證券與美國房地產平臺Koriny簽訂了業務協議，決定加強對顧客的美國房地產投資服務。Koriny代表文泰英解釋說：“美國幹脆沒有住宅購置稅和多住宅擁有相關的綜合房地產稅重課等，房地產相關限制較少，最近投資者們更加關註。” 韓國投資證券資產繼承研究所房地產組組長安成龍（音）表示：“美國雖然有接近70%的住宅租賃比率支撐著房地產價格，但也不無房地產泡沫的憂慮”，“考慮到比投資國內房地產時可能難以快速作出反應這壹點，應該慎重投資。”

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