育兒、上下班……把單身職場媽媽的日常拍成驚悚片的電影《Full Time》. August. 09, 2022 07:46. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 法國電影《Full Time》從睡著的朱莉（勞爾•卡拉米）的呼吸聲開始。就像隨時都會醒來壹樣，她的睡眠很淺，呼吸也很困難。 朱莉既是單身母親又是職場媽媽。離婚的前夫失去聯系，連撫養費都不給。以拖欠貸款為由，接到了銀行打來的催債電話。育兒完全由朱莉負責。兩個孩子老不聽話。朱莉把孩子們托付給保姆後，好像被什麽追著似的，急急忙忙趕往巴黎的壹家酒店上班，擔任房屋管家，度過了忙碌的壹天。 獨自勉強支撐的她的日常生活因大規模交通罷工而成為最壞的情況。隨著公共交通中斷，朱莉采取了租車等多種方法，但反復遲到。最終在職場面臨解雇危機。再加上沒有交通，回家時間推遲，保姆對朱莉生氣地說要辭職。產前從事流通等市場調查工作的朱莉雖然有機會在該領域的公司面試，但誰都不願和她換班。重新找回夢想的機會似乎要消失了。 導演埃裏克•格拉貝爾利用快速編輯和電子音響，將因交通罷工和職場面試等變數而超越困難變得恐怖的朱莉的日常生活，充滿緊張感地表現了出來。因此沒有時間感到無聊。觀眾可以原封不動地感受到朱莉的情況和迫切感。 影片在去年威尼斯國際電影節上獲得了“新視線”部門最佳導演獎。將壹位女性的日常生活像驚悚片壹樣展現出來的導演能力非常突出。演員勞爾•卡拉米有節制地表現了朱莉被所有人視為罪人卻堅持下來的樣子，引起了共鳴。從卡拉米的眼神和表情來看，卡拉米雖然想坐在地上哭或生氣，但壹直壓抑著，可以看出她去年在電影節同壹部門獲得最佳女主角獎的原因。該片將於18日上映。

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