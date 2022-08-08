檢方返還了兩年未解鎖的“韓東勛手機”. August. 08, 2022 07:52. by 張恩智記者 jej@donga.com. 檢察機關今年4月對牽涉“新羅健采訪疑惑”的法務部長韓東勛作出無嫌疑處理，並返還了他的Iphone手機。這壹事實遲至現在才被公開。 據司法界7日透露，首爾中央地方檢察廳刑事壹部（時任部長檢察官李善赫）在今年4月對韓東勛的強迫未遂嫌疑進行了無嫌疑處理，並對沒收的手機做出了返還決定。調查組當時表示：“在最初（2020年6月）試圖進行取證後的22個月、重啟取證（2021年7月）後的8個月裏，認為以目前的技術力來解鎖的嘗試沒有實效。”據悉，由於檢察機關未能解開密碼，所以未能復制包含通話記錄和短信等的儲存裝置，將手機還給了當事人。 對檢察機關的無嫌疑處理，告發人“民主媒體市民聯合”表示不服並提出抗訴，但今年6月首爾高等檢察廳駁回抗訴，目前“民主媒體市民聯合”已向大檢察廳再次提出抗訴。 對此有人指出，還在走再上訴的程序，就返還了被告發人的手機，實際上是不是特惠。根據檢察機關扣押物事務規則第56條，對於作出不起訴處理的起訴、告發事件具有重要證據價值的扣押物，檢察官應在檢察機關抗訴或裁定申請程序結束後采取退還程序。 相反，檢方解釋說，該條款只是對“具有重要證據價值的扣押物”的解釋和評價不同時，為了得到上級單位的判斷而采取的例外條款，在無嫌疑處理時返還扣押物是通常的程序。首爾中央地方檢察廳相關人士解釋說：“對於不能進行取證而沒有證據價值的扣押物適用該條款，是不對的。”而且還有人反駁說，如果認為不可能進行手機取證，就應該立即返還，扣押後約時過2年返還已為時已晚。

한국어