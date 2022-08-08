執政黨內部連日來不斷出現“尹核關責任論”……部分人要求“退居二線”. August. 08, 2022 07:52. by 姜炅石 coolup@donga.com. 以6月1日地方選舉後黨政支持率不斷下降為契機，國民力量黨內部連日來不斷出現“尹核關（尹錫悅總統方面的核心相關人士）中處於負責位置的人應該承擔責任”的自省聲音。 國民力量黨前緊急對策委員會形勢分析室長金根植（音）7日在臉書上直接發難道：“‘尹核關’們在出面推進黨政關系和緊急對策委員會，”“只有‘尹核關’們自己做出退居二線的決斷，才是真正為了尹錫悅政府成功的忠心。”黨內也有人對院內代表權性東表示：“如果緊急對策委員會成立，至少應該進行再信任程序。”壹名核心議員指出：“至少如果黨處於緊急狀況，院內代表也要表現出負責任的態度，才能在剩下的任期內恢復領導能力。” 特別是對總統室人事失敗的責任論也浮出水面。也就是說，介入輔佐尹錫悅的總統室參謀的選拔過程的“尹核關”們應該對黨政支持率下降表現出負責的態度。壹名三選議員表示：“張濟元議員在尹錫悅當選總統後的秘書室長時期參與人事業務，難道不是公開的事實嗎?”“很多人認為，在黨政收拾民心的過程中，張議員有必要表明立場。” 也有分析認為，倫理委員會對李俊錫代表（黨首）的嚴懲決定引發的黨內內訌事態，是因為圍繞第22屆議會選舉公推權的權力鬥爭。國民力量黨領導層出身的壹名相關人士表示：“除成立緊急對策委員會外，‘尹核關’們應該宣布白衣從軍，公開表明不介入公推權，這樣才能保證其誠意不受質疑。”

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