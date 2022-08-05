不光照看孩子……獨立的中年女性的人生. August. 05, 2022 07:54. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 3月的某壹天，住在地方城市的中年女性順禮乘火車來到首爾。這是為了在上班的女兒家裏停留壹夜。她默默地望著與自己不同，沒有結婚，也沒有要生孩子想法的女兒。尊重女兒說不會去讓做很多事情的地方工作，堅決走自己想要的路的態度。盡管如此，順禮並不是否認和丈夫結婚後又離婚的自己的生活。雖然順禮現在因為與戀人的現實原因而猶豫要不要同居，但是對於與戀人是否可以夢想未來，也淡淡地苦惱著。這是短篇小說《乘客》的故事。 最近出版第5本小說集《再見R》（文學村出版社）的全鏡磷作家（60歲•照片）描繪了與電視劇中看到的中年女性的典型截然相反的樣子。小說中的中年女性們雖然不是每天晚上為家人削水果而幸福的家庭主婦，也不是得到企業認可的職業女性，但是她們並不為自己的人生感到羞愧。全作家在2日的電話采訪中表示：“比起沿襲典型生活的中年女性，更想知道獨自走自己的路，創造人生現在的故事。” “由於未婚、離婚、不婚等多種原因，獨自生活的女性人口正在增加。原本是非主流的1人家庭正在成為主流。描寫離婚或離開家庭的中年女性也是因為這個原因。我很好奇中年女性們是否真的只有子女成才才能過上滿足又幸福的生活。” 1995年入選東亞日報《新春文藝》中篇小說部門的全鏡磷作家被稱為“細膩而準確地捕捉到愛情的作家”。但是對於此次小說集中的7部中、短篇小說中登場的中年女性來說，愛情並不是優先順序。離別就像拿著包去對面的站臺換乘壹樣熟悉（短篇《鳶尾》），在旅行地尋找生活目的這件事比什麽都重要（中篇《再見R》）。全作家說：“在這次小說集中，愛情的排名被擠到了後面。想要描繪獨立、個人的女性形象。” 小說中的登場人物所經歷的現實不容小覷。因為是在雜誌社工作，所以為了采訪必須流浪在地方（短篇《沙口味海邊》），好不容易找到工作的臨時聘用教師的生活非常不安（短篇《合》）。小說是不是應該成為想逃離現實的人們，與現實不同的幻想呢？ “我壹生都在寫文章賺錢。這就是我背負的負擔和現實。承擔著工作的重擔生活的並不只是我。所以小說主人公也只是背負著包袱行動而已。”

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