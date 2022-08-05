現代汽車登陸日本第壹個月的成績表，“看到了可能性”. August. 05, 2022 07:55. by 李建赫 gun@donga.com. 重新進軍日本市場的現代汽車在第壹個月即7月只銷售了60輛，再次感受到了被稱為“進口車墳墓”的日本市場的高墻。但據分析，考慮到日本國內的電動汽車市場尚未起步，相比眼前的業績，更需要從中長期角度出發的戰略。 據日本汽車進口組合4日發布的7月份進口汽車登記現狀顯示，現代汽車共銷售了60輛。現代汽車正在日本銷售電動汽車IONIQ 5和氫能汽車NEXO。據推測，銷售的車輛大部分都是IONIQ 5。 現代汽車今年2月宣布，自2009年以後時隔12年再次進軍日本轎車市場。現代汽車5月開始進行事前預約，從上個月開始向當地消費者交付了車輛。 汽車業界預測，現代汽車壹個月在日本很難銷售100輛以上。因為日本消費者對進口車的偏好度本來就很低。去年在日本銷售的479萬輛汽車中，進口車的比重僅為5.4%（26萬輛）。上個月在日本銷售最多的進口車品牌是梅賽德斯-奔馳，共有3325輛。在市場規模更小的韓國，奔馳汽車同期銷售了5456輛，反而比日本多64%。 現代汽車將IONIQ 5作為主力，但日本國內的電動汽車相關基礎設施還微不足道。因此，今年上半年（1月至6月）在日本銷售的171.2911萬輛轎車中，電動汽車為1.7780萬輛，比重為1%。日本豐田首次推出的量產型電動汽車bZ4X也從5月開始銷售後到6月末為止只銷售了83輛。該車輛最終因連接車輪和車輛的部位存在缺陷，在上個月召回的同時，決定暫時停止生產。世界電動汽車排名第壹的美國特斯拉，在日本的月均銷量也達不到1000輛。 現代汽車7月30日在日本橫濱開設“現代顧客體驗中心”，不僅介紹電動汽車，還介紹通過電動汽車改變的日常生活等；還與日本京都的出租車公司MK出租車簽訂了供應50輛IONIQ的合同；並與當地車輛共享服務“Anycar”進行合作，正在集中精力創造消費者可以體驗電動汽車的環境。 當地消費者也通過YouTube等表示，IONIQ 5在性能方面比豐田的bZ4X和日產的阿裏亞更優秀。KOTRA建議：“日本消費者除了價格外，還重視差別化的價值，這壹點有必要積極攻略這壹點。”

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