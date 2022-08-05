承載著韓國探月之夢……KPLO今日發射升空. August. 05, 2022 07:55. by 高宰元=東亞科學記者 jawon1212@donga.com. 韓國宇宙開發歷史上最早的月球探測器“KPLO”將於5日上午8時8分（當地時間4日下午7時8分）飛往宇宙。 4日，據韓國科學技術信息通訊部透露，搭載KPLO的太空運載火箭（宇宙發射體）“獵鷹9號”於當天上午11時15分左右在發射場—美國佛羅裏達州美國航天軍基地完成了起立。獵鷹9號是美國民間宇宙企業Space X擁有的運載火箭。 如果獵鷹9號成功發射，那麽KPLO將在約40分鐘後從火箭上分離出來。約20分鐘後，將通過位於澳大利亞堪培拉的天線進行首次通信。韓國航空宇宙研究院計劃分析火箭分離信息，在5日下午1~2點之間判斷KPLO是否成功進入飛往月球的目標軌跡“月球轉移軌跡”，並公開結果。 韓國有史以來首次向月球軌道發射的KPLO長3.18米、寬6.3米、高2.67米，重量為678公斤。這是為了驗證和確保宇宙探索基礎技術而開發的。它搭載了國內研究機關和大學開發的觀測設備和宇宙網絡等5種國產搭載體和美國航空航天局（NASA）提供的月球極地攝像機“暗影攝像頭（ShadowCam）”。 KPLO將在經過135天共565.6萬公裏的太空旅行後，於12月中旬抵達月球軌道。順利的話將於12月31日進入任務高度月球上空100公裏處。之後經過準備，將於明年2月至12月制作月球表面整體偏光地圖，並驗證宇宙網絡技術等，執行世界首次科學任務。預定於2030年發射的韓國型月球探測器的著陸候選地探索也是KPLO的主要任務。

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