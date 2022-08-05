中國發起“封鎖臺灣”演習……還向臺灣海域發射導彈. August. 05, 2022 07:57. by 北京=常駐記者 金基龍、華盛頓=常駐記者 文炳基 kky@donga.com、weappon@donga.com. 美國眾議院議長佩洛西離開臺灣壹天後的當地時間4日中午12時，中國開始了封鎖臺灣海上和領空的實彈軍事演習。中國軍方當天表示：“（管轄臺灣的）東部戰區陸軍部隊在臺灣海峽東部進行了遠程實彈射擊演習，準確打擊了特定區域。”中國軍方發射的火箭彈越過被視為中國大陸和臺灣之間實質性分界線的“臺灣海峽中間線”，落在了臺灣海域。當天，中國社交媒體微博上大量上傳了市民拍攝海岸發射火箭炮的視頻。 中國當天進行實彈演習的臺灣周邊6個海域均越過臺灣海峽中間線，在臺灣壹側。中國軍方還預告將發射遠程火箭炮和常規導彈。如果用韓國來比喻，這相當於以演習的名義，越過軍事分界線發射了導彈。 特別是3個訓練地區侵犯了臺灣的領海。距離臺灣西南海域訓練地區距離臺灣第二大城市高雄附近的琉球島只有9.5公裏。這是可以用肉眼看到導彈的距離。臺灣臺北附近東北部海域的訓練地區也離海岸只有18.5公裏。中國官方英文報紙《環球時報》4日報道說：“隨著中國軍隊進入臺灣領海，所謂的‘臺灣海峽中間線’已經消失。” 中國還動員了以現有導彈防禦體系無法阻擋的高超音速導彈“東風-17”。臺灣出動F-5戰鬥機進行了應對。 美國總統拜登在中國軍隊開始訓練之前的當地時間3日召開了國家安全團隊電話會議。這是首次公開拜登總統就佩洛西議長訪問臺灣親自主持會議的事實。白宮就中國的軍事演習表示：“將密切監視並管理（情況）。”

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